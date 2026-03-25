"Жао ми је": Огласио се пјевач који је побјегао из продавнице у коју је упао пљачкаш

Аутор:АТВ
25.03.2026
20:14
Коментари:0
Синоћ је у једној продавници у мостарском насељу Залик дошло је до пуцњаве и покушаја разбојништва.
Пљачку је спријечила храбра радница која се сукобила са наоружаним нападачем, а снимак њеног храброг поступка од синоћ кружи друштвеним мрежама.
Пјевач је сада прокоментарисао своју реакцију.
Ћушић је признао да му је жао што није могао да помогне храброј радници и поручио људима да не осуђују ситуације у којима сами нису били.
Познати пјевач снимљен како бјежи из радње у којој се жена борила с наоружаним пљачкашем
"Нисам се желио оглашавати нити било шта одговарати, али ево пошто видим "пријатеље" како се наслађују и смију ситуацији која се десила. Прво, не бих никада никоме пожелио да има призор који ми не излази из главе. На снимцима не чујете пуцњаву који су били када сам кренуо помоћи жени, у том моменту застајем и он подиже главу и трза се за пушку, поставите се у ситуацију да неко потеже пушку и видите у његовој реакцији да сте ви следећи, ви би стали и чекали да вас охлади? Под адреналином и шоком сам изашао и ушао у ауто у којем су биле моја трудна жена и беба од 10 мјесеци! Да је залутао метак и убио их какви би вам коментари били? Жена у ауту с бебом је доживјела шок, а ја од призора и шока сам једва узео телефон и назвао полицију рекао је пјевач и додао:
"Јесам ли могао помоћи жени? Јесам. Јесам ли кренуо да помогнем? Јесам! Да сам у овој ситуацији изгубио живот били би вам коментари "Био је добар момак" или будала гдје ће на пушку... У моменту када је потезао за пушку од жене и сигуран сам да би ме у том моменту убио, ја сам истрчао. Док ви сједите и коментаришете, типкате и наслађујете се, волио бих видјети вас "му*оње" како идете на метак.
Истакао је да жени ради у трговини жели брз опоравак.
"Долазим у ту трговину често и познајем је, када сам погледао снимке од почетка остао сам затечен колико је храбро поступила. Жао ми је ситуације у којој се жена задесила, жао ми је и дјеце која су пролазила поред трговине и плакала, жао ми је моје жене која је доживјела шок. Хвала Богу да се завршило без да је пала мртва глава", рекао је пјевач.
Он је истакао да не треба осуђивати ситуацију у којој се нисте нашли, како каже, ситуацију у којој ни сами не знате како би реаговали.
"Зовните ме кад треба помоћи, па ми псујте и прозивајте ме. Драго ми је што у животу имаш ситуације у којима видиш и оне којима си помогао како ти враћају. Жао ми је што овој храброј жени нисам могао помоћи, што је човјек имао у руци аутомат, и што сам био беспомоћан. Надам се да има оних који су бистри и који ситуацију гледају из друге перспективе. Волим Мостар, али људи", написао је Анид Ћушић на друштвеним мрежама, преноси Телеграф.
