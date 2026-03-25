Познати пјевач снимљен како бјежи из радње у којој се жена борила с наоружаним пљачкашем

25.03.2026
Синоћ се у мостарском насељу Залик догодио покушај разбојништва у једној трговини.
На снимку са надзорне камере види се мушкарац обучен у црну јакну како улази у објекат, а након кратког времена из унутрашњости јакне вади аутоматску пушку.
Пљачку је спријечила храбра радница, а према информацијама, током нагуравања са наоружаним пљачкашем дошло је и до пуцњаве.
На снимку се такође види и пјевач Анид Ћушић, који је након што је видио да се радница бори са пљачкашем, брзим кораком напустио продавницу и ушао у аутомобил.
Из МУП-а ХНК су потврдили да је дошло до покушаја разбојништва и да су њихови припадници извршили увиђај, преноси Телеграф.
