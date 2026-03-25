Камион завршио у каналу, саобраћај успорен

25.03.2026
16:16
Саобраћај на путу између Бјелајца и Мркоњић Града данас је успорен након што је камион слетио са коловоза и завршио у каналу поред пута.
На лице мјеста стигла је дизалица која покушава да извуче возило, због чега су формиране колоне.
Према ријечима возача који су се затекли на терену, камион је завршио ван коловоза на уском дијелу пута, уз заштитну ограду и корито потока.
Због извлачења камиона саобраћај се одвија успорено, а могуће су и кратке обуставе док траје интервенција.
Возачима који путују овом дионицом савјетује се додатни опрез и стрпљење док возило не буде уклоњено са пута.
