У Приједору ухапшен Сергеј Хорват по Интерполовој потјерници

Аутор:АТВ
25.03.2026
14:36
Сергеј Хорват из Словеније ухапшен је данас у Приједору по Интерполовој потјерници.
"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Полицијском управом Приједор данас 25.03.2026. године око 13,30 часова на подручју града Приједора лишили су слободе лице Х.С., из Републике Словеније за којим је била расписана међународна потјерница Интерпола Љубљана због основа сумње да је извршило кривично дјело „Трговина и промет са дрогом" КЗ Републике Словеније", саопштено је из МУП-а Републике Српске
Он ће бити предат у надлежност Суда БиХ ради екстрадиције.
