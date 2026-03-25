Судар код зграде Владе, повријеђен мотоциклиста

Мотоциклиста је повријеђен у судару мотоцикла којим је управљао и аутомобила који се десио у близини зграде Владе Републике Српске.

У Полицијској управи Бањалука рекли су да се незгода десила око 12 часова.

"Пријављено је да се на раскрсници улица Олимпијских побједника, и Краља Петра првог Карађорђевића и Др Младена Стојановића догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао мотоцикл и путничко возило. У незгоди је возач мотоцикла задобио повреде", рекли су у ПУ Бањалука.

