Судар код зграде Владе, повријеђен мотоциклиста

25.03.2026
Мотоциклиста је повријеђен у судару мотоцикла којим је управљао и аутомобила који се десио у близини зграде Владе Републике Српске.
У Полицијској управи Бањалука рекли су да се незгода десила око 12 часова.
"Пријављено је да се на раскрсници улица Олимпијских побједника, и Краља Петра првог Карађорђевића и Др Младена Стојановића догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао мотоцикл и путничко возило. У незгоди је возач мотоцикла задобио повреде", рекли су у ПУ Бањалука.
