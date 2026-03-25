Судар код зграде Владе, повријеђен мотоциклиста

АТВ

25.03.2026

13:51

Фото: Глас Српске

Мотоциклиста је повријеђен у судару мотоцикла којим је управљао и аутомобила који се десио у близини зграде Владе Републике Српске.

У Полицијској управи Бањалука рекли су да се незгода десила око 12 часова.

"Пријављено је да се на раскрсници улица Олимпијских побједника, и Краља Петра првог Карађорђевића и Др Младена Стојановића догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао мотоцикл и путничко возило. У незгоди је возач мотоцикла задобио повреде", рекли су у ПУ Бањалука.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

удес

Влада Републике Српске

Бањалука

