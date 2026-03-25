Каква храброст, какав херој! Снимак жене из Мостара која се бори са пљачкашем

Извор:

Аваз

25.03.2026

08:20

Коментари: 0

0
Фото: Printscreen/Youtube

Синоћ је у мостарском насељу Залик око 20 сати дошло до покушаја пљачке у којем је храбра продавачица зауставила пљачкаша с аутоматском пушком.

На снимку с надзорне камере види се како мушкарац обучен у црну јакну улази у трговину те након краћег времена из унутрашњости јакне вади аутоматску пушку.

Храбра радница је стала пред пљачкаша приликом чега је дошло до нагуравања и борбе за пушку. Пљачкаш је немилосрдно ударао жену шаком у главу, али она није попустила.

У једном тренутку је дошло и до рафалне пуцњаве из пушке, али на срећу нико није рањен.

На мјесто догађаја су изашли припадници Полицијске управе Мостар који су извршили увиђај те проводе радње како би утврдили идентитет починиоца напада.

