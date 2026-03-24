Logo
Large banner

Опет пуцњава у БиХ: Нападач се није добро провео

Аутор:

АТВ

24.03.2026

22:49

Коментари:

0
Опет пуцњава у БиХ: Нападач се није добро провео
Фото: Pexels

У мостарском насељу Залик у уторак навече, 24. марта, нешто прије 20 часова дошло је до покушаја разбојништва у једној трговини.

Према изјавама свједока наоружани и маскирани мушкарац је ушао у локалну трговину с пушком, те покушао извршити разбојништво.

У нагуравању с продавачицом испаљено је неколико метака, али на срећу нико није повријеђен, јавља Херцеговина.инфо.

Портал наводи како су купци и комшије прискочили радници у помоћ, те се разбојник удаљио у непознатом правцу.

Потврда полиције

На терену су припадници полиције, а увиђај којим се утврђују све околности овог инцидента извршили су припадници крим-полиције ПУ Мостар.

Проводе се даље мјере и радње како би се открио починилац.

Покушај разбојништва медијима је потврдила Илијана Милош, портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванске жупаније

Више детаља очекује се након увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Дјевојка (19) брутално претучена и опљачкана насред улице

Потресна исповијест мајке убијеног Ивана Вијоглавина

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

22

59

22

52

22

49

Опет пуцњава у БиХ: Нападач се није добро провео

22

45

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner