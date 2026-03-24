Опет пуцњава у БиХ: Нападач се није добро провео

Аутор:АТВ
24.03.2026
22:49
У мостарском насељу Залик у уторак навече, 24. марта, нешто прије 20 часова дошло је до покушаја разбојништва у једној трговини.
Према изјавама свједока наоружани и маскирани мушкарац је ушао у локалну трговину с пушком, те покушао извршити разбојништво.
У нагуравању с продавачицом испаљено је неколико метака, али на срећу нико није повријеђен, јавља Херцеговина.инфо.
Портал наводи како су купци и комшије прискочили радници у помоћ, те се разбојник удаљио у непознатом правцу.
На терену су припадници полиције, а увиђај којим се утврђују све околности овог инцидента извршили су припадници крим-полиције ПУ Мостар.
Проводе се даље мјере и радње како би се открио починилац.
Покушај разбојништва медијима је потврдила Илијана Милош, портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванске жупаније
Више детаља очекује се након увиђаја.
