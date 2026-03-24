Предсједник Планинарског друштва подлегао повредама: У саобраћајној несрећи задобио тешке повреде

Аутор:

АТВ

24.03.2026

18:49

Једна особа је погинула, а осам повријеђено у судару комбија и камиона на путу Сарајево-Пале у мјесту Лапишница, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.
Предсједник Планинарског клуба "Горажде – Маглић" Зајко Шовшић преминуо је данас у Сарајеву од повреда задобијених у тешкој саобраћајној несрећи која се 7. фебруара догодила на путу Сарајево – Пале, у мјесту Лапишница.

Шовшић је друга жртва саобраћајне несреће, будући да је на лицу мјеста смртно страдала Азра Софтић, преносе федерални медији.

Несрећа се догодила када се комби, у којем се налазило седам горажданских планинара сударио с камионом.

Повријеђени су превезени на у Клинички центар у Сарајеву, гдје је Шовшић и преминуо.

