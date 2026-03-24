Детаљи удеса у Српској: Има повријеђених у судару трактора и аута

Аутор:АТВ
24.03.2026
16:55
Једна особа повријеђена је у судару трактора и аутомобила у мјесту Хрнчићи на магистралном путу Коњевић Поље-Братунац, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.
Саобраћајна незгода догодила се у 15.10 часова, а повријеђено лице се јавило у Болницу Зворник на медицинско збрињавање.
На тој дионици је потпуно обустављен саобраћај док траје увиђај.
