Призори застрашујући: Тешка несрећа у БиХ, камион преврнут

24.03.2026
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у послијеподневним сатима у мјесту Врточе између Бихаћа и Босанског Петровца.
На мјесту несреће су призори застрашујући. Камион се преврнуо насред пута, па је саобраћај потпуно обустављено.
Међутим, још увијек нема информација да ли је неко у овом удесу повријеђен.
Такође, не зна се ни како је тачно дошло до несреће, а више информација требало би да буде познато након увиђаја и уклањања камиона са пута.
