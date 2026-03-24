Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

24.03.2026
Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике да 31. марта истиче рок за подношење годишњих пореских пријава за прошлу и ову годину.
Физичка лица треба да поднесу годишње пореске пријаве за порез на доходак за прошлу годину и за порез по одбитку, које подносе само носиоци комерцијалних и некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава.
Ту се и пореске пријаве за регистровано оружје за текућу годину, те за накнаду за противградну заштиту по хектару обрадиве површине за 2025. годину.
Носиоци комерцијалних и некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, који су остварили приход од обављања пољопривредне дјелатности, а који немају статус малог пољопривредника, треба да пријаве порез на доходак.
Предузетници треба да поднесу годишње пореске пријаве за порез на доходак и пореске пријаве за малог предузетника, која се подноси само ако у 2025. години нису поднесене мјесечне пријаве за малог предузетника или је у тој години пријављен порез мањи од 600 КМ, те ако мали предузетник пређе праг од 50.000 КМ, када је минимални износ пореза 1.200 КМ.
Правна лица, пословне јединице правних лица из Федерације БиХ, те страна правна лица са сталним мјестом пословања треба да поднесу годишње пореске пријаве за порез на добит за прошлу годину.
Потребно је да поднесу и годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима за 2025. годину, које подносе порески обвезници чији укупан износ контролисаних трансакција у прошлој години прелази 700.000 КМ, те пореске пријаве за регистровано оружје за 2026. годину.
Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике да поштују законом прописане рокове и да на вријеме подносу пореске пријаве, али и да у задатим роковима плате законски прописане пореске обавезе и на тај начин избјегну евентуалне санкције због пропуштања рокова.
Циљ Пореске управе Републике Српске, како се истиче, није кажњавање пореских обвезника, већ да буде сервис пореских обвезника са крајњим циљем повећања степена добровољног извршавања пореских обавеза.
Из Пореске управе су навели да је пријаве могуће поднијети и електронским путем, те су позвали пореске обвезнике да ову обавезу изврше на вријеме, у законски прописаном року.
Информација о роковима за подношење пореских пријава доступне су у пореском календару за 2026. годину на интернет страници Пореске управе.
