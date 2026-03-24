Нутриционисти препоручују пет намирница за јак имунитет и здрава цријева

24.03.2026
Најјефтиније и лако доступне намирнице често су и најкорисније за имунитет и здравље цријева. Нутриционисти истичу да пребиотици, пробиотици, антиоксиданси и резистентни скроб играју кључну улогу у правилном раду пробавног система, али и у укупном здрављу организма.
Осим исхране, важно је водити рачуна и о квалитетном сну, хидратацији и контроли стреса, јер све то заједно утиче на равнотежу цријевног микробиома.
Цријевни микробиом има важну улогу у апсорпцији храњивих материја и регулацији бројних процеса у тијелу. Кисели купус је један од најбољих природних извора пробиотика – добрих бактерија које настају ферментацијом.
Садржи и влакна која помажу пробаву и доприносе здрављу цријева. Најбоље га је конзумирати сировог, као прилог или додатак јелима.
Иако их неки избјегавају због надутости, грах и лећа су изузетно богати влакнима и дјелују као пребиотици – хране корисне бактерије у цријевима.
Имају низак гликемијски индекс, што значи да постепено ослобађају енергију и помажу у регулацији шећера у крви. Препорука је да се уводе постепено у исхрану.
Када се скува и охлади, кромпир развија резистентни скроб који има бројне користи за здравље.
Овај облик скроба не вари се у танком цријеву, већ ферментира у дебелом цријеву, гдје храни добре бактерије и доприноси бољој осјетљивости на инсулин.
Иако често има лошу репутацију, бијела рижа може бити корисна – посебно ако се скува, охлади и поново загрије.
Тај процес повећава количину резистентног скроба, што позитивно утиче на цријева и ниво шећера у крви.
Броколи, кељ, карфиол, прокулице и остало поврће из ове групе богато је влакнима и спојевима који садрже сумпор.
Ове твари могу помоћи у смањењу ризика од одређених болести, укључујући рак дебелог цријева. Иако код неких особа могу изазвати надутост, и даље су изузетно корисне за здравље.
Здрава исхрана је темељ, али не и једини фактор доброг здравља цријева.
Довољан унос воде помаже пробави и одржава цријева функционалним, док квалитетан сан и контрола стреса имају директан утицај на микробиом.
Комбинација правилне исхране и здравих животних навика најбољи је начин да очувате имунитет и дугорочно здравље.
