Више од 100 грађана Српске прошле године обољело од туберкулозе, шест преминуло

24.03.2026

Институту за јавно здравство Републике Српске прошле године је пријављено 113 новообољелих од туберкулозе, од којих је шест преминуло, речено је Срни у Институту, поводом Свјетског дана борбе против туберкулозе.

Епидемиолог Бранка Суботић Радивојац истакла је да ови подаци говоре да туберкулоза није искоријењена, већ се прилагођава савременим здравственим изазовима и често се јавља у комбинацији са другим обољењима.

Радивојчева је напоменула да је туберкулоза заразна бактеријска болест узрокована бацилом туберкулозе, који најчешће захвата плућа, а преноси се капљичним путем из грла или плућа особа.

Од туберкулозе најчешће оболијевају особе у директном контакту са обољелим, они који живе у колективним смјештајима са лошим хигијенским условима, социјално угрожене категорије становништва, дјеца и старије особе.

"Ризик за разболијевање је много већи код старијих особа и оних са ослабљеним имуним системом", појаснила је Радивојчева и додала да су симптоми кашаљ, ријеђе са испљувком или крвљу, бол у грудима, слабост, губитак тјелесне тежине, повишена температура и ноћно знојење.

Она је навела да се за лијечење туберкулозе користе комбинације антибиотика /туберкулостатика/, истакавши да је ова болест изљечива под условом да се лијечи довољно дуго, уз одговарајућу комбинацију лијекова и редовну контролу.

Оцијенила је да обиљежавање Свјетског дана борбе против туберкулозе представља прилику да се још једном истакне значај континуираног улагања у превенцију, рано откривање и ефикасно лијечење туберкулозе.

Према подацима Свјетске здравствене организације, укупно 1,23 милиона људи умрло је од туберкулозе, а 10,7 милиона је обољело у 2024. години. Широм свијета, туберкулоза је други водећи инфективни убица након вируса корона.

Упркос томе што је туберкулоза изљечива и може се спријечити, ова болест је и даље присутна у свим земљама и старосним групама.

