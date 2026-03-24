Више од 100 грађана Српске прошле године обољело од туберкулозе, шест преминуло

Аутор:АТВ
24.03.2026
11:54
Институту за јавно здравство Републике Српске прошле године је пријављено 113 новообољелих од туберкулозе, од којих је шест преминуло, речено је Срни у Институту, поводом Свјетског дана борбе против туберкулозе.
Епидемиолог Бранка Суботић Радивојац истакла је да ови подаци говоре да туберкулоза није искоријењена, већ се прилагођава савременим здравственим изазовима и често се јавља у комбинацији са другим обољењима.
Радивојчева је напоменула да је туберкулоза заразна бактеријска болест узрокована бацилом туберкулозе, који најчешће захвата плућа, а преноси се капљичним путем из грла или плућа особа.
Од туберкулозе најчешће оболијевају особе у директном контакту са обољелим, они који живе у колективним смјештајима са лошим хигијенским условима, социјално угрожене категорије становништва, дјеца и старије особе.
"Ризик за разболијевање је много већи код старијих особа и оних са ослабљеним имуним системом", појаснила је Радивојчева и додала да су симптоми кашаљ, ријеђе са испљувком или крвљу, бол у грудима, слабост, губитак тјелесне тежине, повишена температура и ноћно знојење.
Она је навела да се за лијечење туберкулозе користе комбинације антибиотика /туберкулостатика/, истакавши да је ова болест изљечива под условом да се лијечи довољно дуго, уз одговарајућу комбинацију лијекова и редовну контролу.
Оцијенила је да обиљежавање Свјетског дана борбе против туберкулозе представља прилику да се још једном истакне значај континуираног улагања у превенцију, рано откривање и ефикасно лијечење туберкулозе.
Према подацима Свјетске здравствене организације, укупно 1,23 милиона људи умрло је од туберкулозе, а 10,7 милиона је обољело у 2024. години. Широм свијета, туберкулоза је други водећи инфективни убица након вируса корона.
Упркос томе што је туберкулоза изљечива и може се спријечити, ова болест је и даље присутна у свим земљама и старосним групама.
