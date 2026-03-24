Logo
Large banner

Туга! Млади голман брутално убијен

Аутор:

АТВ

24.03.2026

11:30

Коментари:

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Голман клуба Форвард је сањао о професионалној каријери, али је брутално убијен у суботу увече у стамбеном дијелу града.

Полиција је интервенисала непосредно прије поноћи након дојаве о пуцњави.

Хитна помоћ је пребацила Мосхагена у болницу, гдје је нажалост констатована смрт. Према првим информацијама, млади голман није имао везе са криминалним круговима, а породица је у дубоком шоку.

Живио је за фудбал

Хугов отац Јоаким Гунарсон није крио бол у разговору за шведске медије.

"Његов велики сан је био да постане професионални фудбалер. Уложио је све вријеме у то и ова година је требало да буде његова година. То је празнина. Једног тренутка сте заиста љути, а сљедец́ег сте тужни јер сте изгубили једно од своје дјеце на потпуно непотребан начин. Потпуно бесмислен начин. Виђао се са свима и разговарао са свима и желио је да помогне колико је могао. Стварао је радост и увијек је био од помоц́и. Увијек је имао сјај у очима и показивао је палац горе".

Хуго је био најстарије од троје деце и редовно је ишао у цркву. У свлачионици Форварда је важио за омиљену особу, увијек ведар, увијек спреман да помогне саиграчу.

Огласио се капитен тима Хозеф Ибрахим.

"Бићемо јаки и држати се заједно. За добробит Хуга и његове породице биц́емо ту једни за друге и шириц́емо љубав".

Ево шта је поручила Хугова мајка Мари.

"Осјећамо да је он са Богом. Знамо да му је горе добро. Имао је одговорност. Све је учинио за своју брац́у и сестре. Многи су га волели".

Цијела фудбалска заједница у Оребру и Шведској је потресена овом трагедијом.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

фудбалер

golman

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner