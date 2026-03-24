Туга! Млади голман брутално убијен

Аутор:АТВ
24.03.2026
11:30
Голман клуба Форвард је сањао о професионалној каријери, али је брутално убијен у суботу увече у стамбеном дијелу града.
Полиција је интервенисала непосредно прије поноћи након дојаве о пуцњави.
Хитна помоћ је пребацила Мосхагена у болницу, гдје је нажалост констатована смрт. Према првим информацијама, млади голман није имао везе са криминалним круговима, а породица је у дубоком шоку.
Хугов отац Јоаким Гунарсон није крио бол у разговору за шведске медије.
"Његов велики сан је био да постане професионални фудбалер. Уложио је све вријеме у то и ова година је требало да буде његова година. То је празнина. Једног тренутка сте заиста љути, а сљедец́ег сте тужни јер сте изгубили једно од своје дјеце на потпуно непотребан начин. Потпуно бесмислен начин. Виђао се са свима и разговарао са свима и желио је да помогне колико је могао. Стварао је радост и увијек је био од помоц́и. Увијек је имао сјај у очима и показивао је палац горе".
🕯️🕊️ Nous sommes en mesure de confirmer le décès du gardien du BK Forward, Hugo Mosshagen, âgé de 20 ans, lâchement tué par arme à feu à Örebro.— Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) March 23, 2026
Toute l’équipe de Nordisk Football adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/jZb5q5TMzi
Хуго је био најстарије од троје деце и редовно је ишао у цркву. У свлачионици Форварда је важио за омиљену особу, увијек ведар, увијек спреман да помогне саиграчу.
"Бићемо јаки и држати се заједно. За добробит Хуга и његове породице биц́емо ту једни за друге и шириц́емо љубав".
Ево шта је поручила Хугова мајка Мари.
"Осјећамо да је он са Богом. Знамо да му је горе добро. Имао је одговорност. Све је учинио за своју брац́у и сестре. Многи су га волели".
Цијела фудбалска заједница у Оребру и Шведској је потресена овом трагедијом.
