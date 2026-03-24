Дидије Дешам након 13 година напушта клупу Француске

24.03.2026

10:59

Дидије Дешам након 13 година напушта клупу Француске

Зинедин Зидан ће постати нови селектор Француске након Свјетског првенства у јуну и јулу, барем тако наводе француски медији.

Предсједник Фудбалског савеза Француске Филип Дијало подстакао је шпекулације у интервјуу за Ле Фигаро у уторак, када је упитан о насљеднику успјешног селектора Дидијеа Дешама.

„Да, знам његово име“, рекао је Дијало. У Француској се то већ сматра јавном тајном – да ће нови селектор бити освајач Свјетског првенства из 1998. године и бивши тренер Реал Мадрида, Зидан.

Одлазак Дешама најављен је још почетком 2025. године. Бивши везни играч преузео је репрезентацију 2012. и предводио „триколоре“ до титуле свјетског првака 2018. године, као и до финала четири године касније.

Дешам је са Француском био и вицепрвак Европе 2016. године на домаћем терену, те је освојио Лигу нација 2021. године.

Дијало је додао да Француска, као једна од најбољих репрезентација свијета, захтијева селектора који испуњава бројне критеријуме и има подршку јавности.

Зидан, који има 53 године, профилом се најбоље уклапа у те захтјеве. Као тренер Реал Мадрида освојио је три узастопне титуле у Лиги шампиона од 2016. до 2018. године. Након одласка, вратио се у клуб 2019. и већ наредне године освојио титулу шампиона Шпаније. Без тренерског ангажмана је од 2021.

Француски спортски лист Екип објавио је да Зидан већ извјесно вријеме ради на формирању свог стручног штаба.

Троструки добитник награде за најбољег играча свијета више пута је истицао да је заинтересован за клупу француске репрезентације.

