Бата шамарао глумца, он побјегао главом без обзира: Анегдоте из "Ко то тамо пева" које ће све насмијати

24.03.2026
Култни филм "Ко то тамо пева" снимљен је прије више од 40 година, а још увијек је један од најомиљенијих наслова домаће кинематографије.
Увијек га гледамо са великим одушевљењем, али да би настало ово ремек дјело, неки од глумаца су морали да претрпе одређене "трауме". Наиме, Александар Берчек, који у филму игра Мишка Крстића возача и сина кондуктера (Павла Вуисића), због ове улоге морао је да доживи озбиљне физичке трансформације.
Редитељ филма, Слободан Шијан је у ранијим интервјуима открио да је имао трему како ће да убиједи Берчека да прихвати улогу.
- Александар Берчек је у то време био млад глумац у успону који је прије тога имао одличну улогу у филму "Квар! Мише Радивојевића. Хтио сам га за улогу сина, то јест шофера, али сам га замолио да га ошишам до главе, да би тај његови шармантни, освајајући осмијех деловао помало "идиотски", на начин који је нама за филм требао. Разговарао сам с Мишом Радивојевићем да ми помогне да га убиједимо. Сумњао сам да ли ће уопште пристати да игра, јер је он ту имао јако мало текста, а тек шишање... Међутим, прихватио је, пристао без проблема. Сјајна сарадње је била, а изванредно је урадио улогу. Радили смо по осјећају. У почетку ми је давао неке варијанте да изаберем и онда ја нешто одабрао, а он потом даље разрађивао - рекао је Шијан.
У једној од најпознатијих сцена филма, када путници оптуже ромске музичаре да су Алекси Симићу (кога тумачи Мића Томић) украли новчаник, па настане општи хаос, Шијан је тражио крупан план. То је значило да је Данило Бата Стојковић морао да заиста да ошамари младог глумца Ненада Костића. Према свједочењима са сета, Бата је то урадио "онако домаћински".
Глумци су касније препричавали да је након шамара млади глумац побјегао из аутобуса све до Панчева, због чега је цијела екипа кренула да га тражи. Бата му је потом поклонио бомбоњеру уз извињење и обећање да га више неће шамарати, док су га продуценти молили да се врати како би завршили снимање.
Занимљивости
2 ч0
Србија
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
19 ч1
Најновије
Најчитаније
