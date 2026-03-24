Почетна фаза развоја руске вакцине против ХИВ-а у току

АТВ

24.03.2026

10:14

Фото: pexels/Anna Shvets

Истраживачки центар за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" руског Министарства здравља ради на руској вакцини против вируса хумане имунодефицијенције (ХИВ), а почетна фаза развоја лijека је у току, рекао је замjеник директора за истраживање у Центру Владимир Гушчин.

Научници репродукују имуни одговор код експерименталних животиња.

"Рана фаза развоја домаће вакцине против ХИВ-а је у току. Истраживаћемо је двије године и извјештаваћемо о резултатима. Проучавамо варијабилност вируса у популацији и једноставно морамо узети у обзир ове информације приликом развоја вакцине", рекао је он за руске медије.

Гушчин је напоменуо да то значи да научници покушавају да репродукују имуни одговор са широким спектром антивирусне активности против различитих варијанти ХИВ-а код експерименталних животиња.

(спутник србија)

