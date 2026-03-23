Деценија између 2015. и 2025. најтоплија у последњих 176 година

23.03.2026

20:31

Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

Деценија од 2015. до 2025. године уписана је као најтоплија откако се мјерења спроводе, дакле од 1850. године, саопштила је Свјетска метеоролошка организација Уједињених нација (СМО).

Ово забрињавајуће откриће истиче драстичне промјене у нашем климатском систему, позивајући на хитну акцију и преиспитивање досадашњих приступа климатским промјенама.

Алармантни подаци: 2025. година рекордна

У саопштењу ЊМО се даље наводи да је 2025. година била знатно топлија, за око 1,43 степена Целзијуса изнад постиндустријског просјека, што потврђује озбиљност ситуације, преноси Ројтерс.

Ови подаци алармирају на брзину и интензитет глобалног загријавања које пријети екосистемима и људском друштву широм планете.

„Клима је глобално у ванредном стању. Сваки кључни климатски индикатор је у црвеној зони”, упозорио је генерални секретар УН Антонио Гутереш, наглашавајући хитну потребу за дјеловањем.

Његове ријечи служе као снажан позив на буђење свјетским лидерима и јавности да се озбиљно суоче са надстојећом климатском кризом.

Париски споразум на испиту: Шта нас чека?

Свјетске владе су се још Париским споразумом из 2015. године обавезале да ће настојати да избјегну глобално загријавање које прелази 1,5 степени Целзијуса, што се чини све тежим циљем с обзиром на најновије податке.

Успјех овог споразума сада је под великим знаком питања, захтијевајући појачане напоре и одлучне акције на смањењу емисија угљен-диоксида и преласку на обновљиве изворе енергије.

