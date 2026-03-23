Зашто жене у ПМС-у жуде за чоколадом?

АТВ

23.03.2026

20:14

Многе жене примјете да неколико дана прије менструације тешко одоле чоколади, слаткишима или храни богатој угљеним хидратима. Ново истраживање Универзитета Кемриџ показује да ове промјене имају јасну биолошку и психолошку подлогу.

Хедонистичка глад означава потребу за храном из чистог ужитка, чак и када тијело није гладно. Током менструалног циклуса јављају се разлике у апетиту и преференцијама хране, а жене с предменструалним синдромом (ПМС) посебно су осјетљиве. Симптоми ПМС-а укључују бол, раздражљивост, тјескобу и промјене апетита, што може ометати свакодневни живот.

Истраживачи су пратили 150 младих жена кроз различите фазе циклуса. Показало се да оне са ПМС-ом чешће осјећају хедонистичку глад, посебно пред менструацију, када је унос калорија значајно већи. Хормоналне промјене, посебно у нивоу естрогена и прогестерона, утичу на мозак, расположење и контролу апетита, појачавајући жудњу за храном.

Аутори студије наглашавају да повећан апетит пред менструацију није знак слабости или недостатка самоконтроле.

Разумијевање ових образаца помаже креирању прехрамбених стратегија прилагођених менструалном циклусу, посебно за жене с ПМС-ом.

