Дмитријев: Колапс тек предстоји

АТВ

АТВ

23.03.2026

19:44

Коментари: 0

0
Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Европска унија изгубиће готово три билиона евра због ограничења испоруке енергената из Русије, изјавио је Кирил Дмитријев, шеф Руског фонда за директне инвестиције и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством.

- ЕУ је претрпила губитке од три билиона евра због погрешних одлука. Ограничења ЕУ на испоруку руских енергената су им се вратила као бумеранг – према нашим процјенама, економски губици ЕУ већ прелазе 1,5 билиона евра. Пошто су цијене гаса у ЕУ порасле за приближно 100 одсто, укупни губици до краја године могли би да премаше три билиона евра, што би довело до деиндустријализације и колапса - написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс.

бубашваба

Савјети

Како отјерати бубашвабе из кухиње?

Нагласио је да то износи приближно 6.660 евра губитака по грађанину ЕУ, али озбиљнија посљедица је предстојећи колапс економије и конкурентности ЕУ.

Дмитријев је, коментаришући објаву портала за праћење бродова "Марин Трафик", такође је објавио да "танкери са течним природним гасом већ заобилазе Европу, преферирајући Азију".

Сједињене Америчке Државе и Израел су 28. фебруара покренули низ напада на циљеве на територији Ирана, укључујући и на Техеран, преноси Спутњик.

У нападу је било цивилних жртава. Иран је након тога покренуо узвратне ракетне нападе на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.

Ескалација око Ирана довела је до фактичке блокаде Ормуског мореуза – кључне руте за испоруке нафте и природног течног гаса из земаља Персијског залива на светско тржиште, а утицала је и на ниво извоза и производње нафте у региону.

Раније је амерички предсједник изјавио да ће, ако Иран не отвори Ормуски мореуз у року од 48 сати, Сједињене Америчке Државе уништити иранске електране, почевши од највеће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

