23.03.2026
19:44
Европска унија изгубиће готово три билиона евра због ограничења испоруке енергената из Русије, изјавио је Кирил Дмитријев, шеф Руског фонда за директне инвестиције и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством.
- ЕУ је претрпила губитке од три билиона евра због погрешних одлука. Ограничења ЕУ на испоруку руских енергената су им се вратила као бумеранг – према нашим процјенама, економски губици ЕУ већ прелазе 1,5 билиона евра. Пошто су цијене гаса у ЕУ порасле за приближно 100 одсто, укупни губици до краја године могли би да премаше три билиона евра, што би довело до деиндустријализације и колапса - написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс.
Нагласио је да то износи приближно 6.660 евра губитака по грађанину ЕУ, али озбиљнија посљедица је предстојећи колапс економије и конкурентности ЕУ.
Дмитријев је, коментаришући објаву портала за праћење бродова "Марин Трафик", такође је објавио да "танкери са течним природним гасом већ заобилазе Европу, преферирајући Азију".
Сједињене Америчке Државе и Израел су 28. фебруара покренули низ напада на циљеве на територији Ирана, укључујући и на Техеран, преноси Спутњик.
У нападу је било цивилних жртава. Иран је након тога покренуо узвратне ракетне нападе на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.
Ескалација око Ирана довела је до фактичке блокаде Ормуског мореуза – кључне руте за испоруке нафте и природног течног гаса из земаља Персијског залива на светско тржиште, а утицала је и на ниво извоза и производње нафте у региону.
Раније је амерички предсједник изјавио да ће, ако Иран не отвори Ормуски мореуз у року од 48 сати, Сједињене Америчке Државе уништити иранске електране, почевши од највеће.
