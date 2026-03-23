Крај манипулацијама Центром за пружање бесплатне правне помоћи

23.03.2026
Приједлог закона о допуни Закона о парничном поступку - по хитном поступку, којим ће се ријешити проблематика у вези са наплатом трошкова парничког поступка, усвојен је на 18. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске.
Усвајањем Приједлога овог закона, по хитном поступку, врши се допуна Закона на начин да се у члану 395. прописује обавеза досуђивања трошкова поступка Центру за пружање бесплатне правне помоћи, уколико странка коју је заступао Центар успије у парници и да ти трошкови представљају приход буџета Републике Српске.
"Када Центар за правну помоћ заступа корисника бесплатне правне помоћи у судском поступку, Суд досуђује трошкове по Закону о парничном поступку и ти трошкови се досуђују странци у чију је корист нека пресуда донесена, онда супротна страна треба да му намири трошкове поступка", рекла је за АТВ Бранкица Граховац, помоћник министра правде у Влади Републике Српске у Ресору за послове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва и бесплатне правне помоћи.
Граховац истиче да, уколико је страна која је добила спор, а коју заступа Центар за пружање бесплатне правне помоћи, Законом је та странка била у обавези да те трошкове којему Суд досуди уплати у буџет Републике Српске зато што странка у ствари није имала никаквих трошкова јер је у поступку бесплатног заступања.
"С обзиром да пет година траје тај Закон који био важећи, имали смо јако пуно проблема с тим јер странка добије те трошкове па не жели да уплати у буџет или неће да наплати јер он није ништа ни потрошио у том поступку, онда Центар има проблема, мора путем Правобранилаштва покретати парничне поступке да би наплатио те трошкове у буџет", рекла је Граховац.
Она истиче да је Приједлогом закона о допуни Закона о парничном поступку - по хитном поступку, промијењен један став.
"Суд када има такву ситуацију да се пресуда доноси у корист корисника бесплатне правне помоћи којег је Центар заступао, да Суд одмах досуђује те трошкове у корист Центра и да се уплаћују у буџет", истиче Граховац.
То значи да се "прескаче" тај парнични поступак између странке и корисника Центра та пружање бесплатне правне помоћи.
"То је у ствари један механизам који је помогао да се смањи број парничних поступака, да странка која је наплатила те трошкове не исплати те трошкове, односно своју обавезу, онда Центар мора против те своје исте странке мора покретати парница. Овим сада што смо имали ту интервенцију, избјегли смо ту ситуацију", рекла је Граховац.
Центар за пружање бесплатне правне помоћи сматра да ће се измјеном законске регулативе на предложен начин ријешити постојећа проблематика у вези са наплаћивањем трошкова у корист буџета Републике Српске.
Овим измјеном ће се на најефикаснији начин ријешити постојећа проблематика у вези са наплатом трошкова парничног поступка, с обзиром на то да је новим законским рјешењем предвиђено да се ти трошкови досуђују Центру за пружање бесплатне правне помоћи, што ће у значајној мјери утицати на повећање прилива средстава у буџет Републике Српске.
Према Извјештају ревизије учинка "Функционисање бесплатне правне помоћи" Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске из децембра 2025. године, утврђено је да функционисање бесплатне правне помоћи није ефикасно, те су дате препоруке за Владу Републике Српске, Министарство правде да у сарадњи са Министарством финансија, пропише ефикасан начин наплате досуђених трошкова судског поступка у којима Центар за пружање бесплатне правне помоћи заступа странку, као и њихово праћење, контролу и евидентирање.
Утврђено је да Центар нема механизме како би осигурао да се досуђени трошкови поступка, који представљају приходе од пружања јавних услуга, уплате у корист буџета Републике Српске.
Центар за пружање бесплатне правне помоћи суочава се са проблемом приликом наплате трошкова парничног поступка од странака којима је Република Српска омогућила бесплатно заступање, а које су захваљујући том заступању успјеле у парници, јер не постоје ефикасни механизми уз помоћ којих би Центар могао утицати на кориснике бесплатне правне помоћи да досуђене трошкове наплате, а након тога и уплате у корист буџета.
Из тог разлога, Центар је веома често принуђен да води велики број парничних поступака, путем Правобранилаштва Републике Српске, против странака које наплате трошкове парничног поступка, али не желе да те трошкове уплате на рачун буџета Републике Српске, што за посљедицу има стварање додатних финансијских трошкова по буџет.
Према подацима Центра за пружање бесплатне правне помоћи, у току 2025. године странкама које је заступао Центар досуђено је 58.892 КМ трошкова поступка, а у току године наплаћено је само 9.570 КМ.
Доношењем предметног закона по хитном поступку омогућено је да се знатно више средстава уплаћује у буџет Републике Српске по основу наплате трошкова парничног поступка у којем је Центар за пружање бесплатне правне помоћи заступао странку, те ће се на овај начин поред додатне заштитите буџета, обезбиједити услови за постизање ефикасног функционисања бесплатне правне помоћи, што до сада према постојећој регулативи није било изводљиво.
У Закону о парничном поступку, у члану 395. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"Ако странка коју је заступао Центар за пружање бесплатне правне помоћи успије у парници, трошкови поступка из ст. 1. и 2. овог члана досуђују се Центру и представљају приход буџета Републике Српске."
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".
