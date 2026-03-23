Нови закон доноси модернизацију платног промета у Српској

Аутор:Наташа Дамјановић
23.03.2026
17:25
Коментари:0
На 18. редовној сједници НСРС пред посланицима се нашао Нацрт закона о платним услугама, чији су предлагачи Министарство финансија и Влада Републике Српске.
Овај Нацрт закона размотрен је у четвртак.
"Овај закон представља значајан корак у модернизацији платног промета и једну од најважнијих реформи у овој области", рекла је помоћник министра финансија Сњежана Рудић.
Реформа закона о платним услугама би подразумијевала и даље усклађивање законодавства Републике Српске са високим стандардима ЕУ, прије свега са директивом о платним услугама.
Најзначајније новине овог закона односе се на проширивање круга правних лица који могу да пружају платне услуге. Поред банака и Предузећа за поштански саобраћај Српске, платне услуге би могле да обављају и небанкарске финансијске организације, које не би могле прикупљати депозите, али могу пружати услуге плаћања.
Неке од области које се уређују овим законом су начин пружања платних услуга, услови за оснивање, пословање и праћење рада платних институција, права и обавезе корисника платних услуга, правила о промјени платних рачуна, правила и услови за приступ основним платним рачунима.
Доношењем овог закона Република Српска даје допринос у испуњавању обавеза БиХ у процесу приступања СЕПА географском подручју који ће омогућити једноставније и јефтиније прекогранично плаћање у еврима.
"Реформа закона система платних услуга је значајна када је у питању систем плаћања у ЕУ, али и значајна ствар за привреднике из Републике Српске. Унутар ЕУ наши привредници моћи ће без провизије вршити плаћања. Дакле, трансакције између Бањалуке и Беча биће исте као нпр. трансакције између Линца и Беча. Захваљујући овом закону грађани и привредници ће моћи уштедјети стотине милиона евра", рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС, Срђан Мазалица.
"Примарни разлог доношења овог закона је модернизација платног промета, а СЕПА ће доћи као круна на модеран и унапријеђен платни промет. Влада и Министарство финансија свјесни су да постоје високи трошкови отварања и вођења рачуна и да су приходи банака у погледу извршавања услуга платног промета знатно високи, и управо отварање тржишта платних услуга и за друге небанкарске пружаоце тих услуга требало би да доведе до веће конкуренције и смањења трошкова у догледном року", закључила је Рудићева.
