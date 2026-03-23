Додик: Оправдано незадовољство превозника, кривци су европске бирократе

АТВ

23.03.2026

12:41

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је незадовољство превозника по питању односа ЕУ према њима потпуно оправдано, али да морају да знају да су стварни кривци за нагомилане проблеме у овом сектору европске бирократе, које не дозвољавају регуларне радне услове за све.

"Због те неправде не смије бити кажњен народ у Републици Српској блокадама граничних прелаза. Блокада, у овим глобално изазовним временима, може довести до застоја снабдијевања робом у Републици Српској, прије свега нафтом и нафтним дериватима", нагласио је Додик.

Он је навео да зато сматра да блокирање граничних прелаза није оправдано и да је усмјерено на погрешну адресу.

"Вјерујем да ће превозници са предсједником Владе Републике Српске и осталим надлежним институцијама договорити активности како би омогућили несметано обављање међународног транспорта", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик сматра да једна од мјера која би свакако требало да буде донесена јесте да институције БиХ престану одлучивати о свим осталим европским питањима док се не ријеши проблем радних дозвола.

"Позивам све да заједничким дјеловањем, а кроз институције БиХ, помогнемо нашим превозницима у остваривању њихових захтјева", поручио је Додик.

Милорад Додик

Блокада граница превозници

