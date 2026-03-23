Нема блокаде граничног прелаза Градишка

23.03.2026

Превозници јутрос нису блокирали гранични прелаз Градишка јер их је у томе спријечила полиција.

Протесте су започели вожњом камиона кружном саобраћајницом "Јабука" у близини граничног прелаза Градишка, али их је полиција спријечила да блокирају прелаз.

Након ове вожње прекинули су протесте.

Превозници се окупљају, нема блокада: ГП Градишка ради нормално

Члан Конзорцијума "Логистика БиХ" Мирко Ивановић рекао је да не желе да изазивају инциденте, али да су превозници изреволтирани и да траже разумијевање за своје проблеме.

"Надамо се рјешењу. Није то само питање 90 у 180 дана боравка у Шенгену, него су то и нека унутрашња питања која морамо ријешити", каже Ивановић.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је синоћ да неће дозволити да блокада граница и протест превозника теретним моторним возилима, које је најавио Конзорцијум "Логистика", угрози нормално одвијање саобраћаја, као и несметан превоз роба и услуга.

Влада Републике Српске синоћ је на телефонској сједници затражила од МУП-а Републике Српске да предузме све активности и мјере како би се спријечили најављени протести и блокада граничних прелаза од стране превозника на територији Републике Српске.

Конзорцијум "Логистика" за данас је најавио блокаде граничних прелаза према ЕУ због ограничења боравка професионалним возачима из БиХ у земљама Шенгенског споразума, чиме им је оспорено право на рад.

