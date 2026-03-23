Превозници се окупљају, нема блокада: ГП Градишка ради нормално

23.03.2026
09:03
Гранични прелаз у Градишци нормално ради, а за нема блокаде коју су најавили превозници.
Иако је данас на граничним прелазима у БиХ поново био најављен протест превозника због, између осталог, ограничења боравка професионалним возачима у земљама Шенгена, Влада Републике Српске синоћ је, на телефонској сједници, затражила од Министарства унутрашњих послова Републике Српске да предузме све активности и мјере како би се спријечили најављени протести и блокада граничних прелаза од стране превозника на територији Републике Српске.
Превозници се окупљају код Арене Градишка, а присутан је и већи број припадника МУП-а Српске.
Превозници су најавили 50 до 200 камиона по прелазима и упозоравају да им је стрпљење при крају, али истичу да неће потпуно обуставити саобраћај – путничка возила, хитне службе и транспорт лијекова остају проходни.
Протест превозника: Припадници МУП-а Српске неће дозволити блокаде у саобраћају
МУП Српске је саопштио да ће предузети све како би саобраћај текао без већих застоја.
