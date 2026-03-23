Данас славимо великог свеца! На мјесту гдје је погубљен, настао је извор воде

23.03.2026
Српска православна црква и њени вјерници данас славе светог мученика Кодрата, који се родио Коринту, а био одгајан у вријеме великог прогона хришћана од стране незнабожних царева и кнежева.
У вријеме када су се дешавала гоњења хришћана, многи вјерници су се разбјежали по пештарама и планинама. Исто то је учинила и мајка Кодрата, са њим у стонаку, те га је родила у шуми и брзо потом умрла. Кодрат је одрастао у природи и усамљености.
Хришћани вјерују да је Кодрат промислом Божјом и анђелом хранитељем чуван, храњен и вођен. Такође вјерују и у то да је Бог који је давао ману с неба Израиљу у пустињи, пуштао је и Кодрату слатку росу из облака на уста.
Са дванаест година је сишао у град, гдје су га добри људи брзо завољели и дали на науке. Учио је о љекарству и лијечио болеснике, како природним лијековима, тако, ако не и више, и молитвом на коју се навикао још од дјетињства.
Република Српска
Једна црква, власника два: Апсурдан упис имовине СЦП
Када се, за вријеме владавине цара Деција Трајана, догодило ново гоњење хришћана, Кодрат је изведен на суд, а потом бачен у тамницу, гдје му се касније придружило још пет његових другова и исповједало име Христово.
Све њих су вукли по улицама и мучили, штаповима и камењима тукли и гађали, док их нису довукли на губилиште, гдје су се мучиници помолили Богу, а онда мачем били посјечени. На том истом мјесту је настао извор воде из земље који и данас носи назив Кодратовим именом и подсјећа на смрт за Христа светих шесточисленика.
