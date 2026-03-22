У Бањалуци 2. Међународна конференција здравственог туризма

Извор:
ПР
22.03.2026
18:38
Коментари:0
Одбројавање је почело, 2. Међународна конференција здравственог туризма „Booking Health in Srpska“ почиње већ у уторак, а интересовање учесника премашује очекивања организатора.
Конференција ће бити одржана 24. и 25. марта у хотелу "Courtyard by Marriott" у Бањалуци и окупиће представнике здравствених установа, туристичког сектора, институција и међународних партнера, с циљем јачања сарадње и даљег развоја здравственог туризма у Републици Српској.
Догађај организују бањалучке агенције MedNet и Three Rocks, уз подршку Министарства трговине и туризма Републике Српске. Фокус овогодишњег издања је конкретно повезивање домаћих здравствених установа са међународним тржиштем и позиционирање Републике Српске као препознатљиве дестинације здравственог туризма.
Прво издање конференције већ је показало значајан потенцијал, више од 200 учесника и 56 стручњака кроз 12 панел дискусија потврдили су да постоји снажан интерес за медицинске услуге које нуде установе у Републици Српској.
Један од организатора, Владимир Благојевић, наглашава да домаћи здравствени сектор располаже високим стандардима и стручним кадром, али да је кључно додатно међународно представљање.
„Квалитет услуга је на нивоу европских стандарда, али тај потенцијал тек треба снажније представити међународном тржишту“, истиче Благојевић.
Важан искорак у том правцу направљен је недавно у Бечу, гдје је на догађају „Booking Health in Europe & Srpska“ представљено 13 здравствених установа и успостављени први контакти са међународним партнерима.
Овогодишња конференција доноси богат програм који укључује панел дискусије, стручна предавања и Б2Б сусрете, уз учешће представника једне од водећих свјетских платформи за здравствени туризам, која окупља клинике из више од 30 земаља. То домаћим учесницима отвара врата ка глобалним мрежама и новим пословним приликама.
Здравствени туризам данас подразумијева много више од медицинског третмана, ријеч је о интегрисаном искуству које повезује здравствене услуге са туризмом, смјештајем и додатним садржајима, чинећи га једним од најбрже растућих сектора у свијету.
Друштво
10 ч0
Друштво
10 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму