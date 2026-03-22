Logo
Large banner

Полиција у БИХ забранила блокаде превозника

Аутор:

АТВ

22.03.2026

10:18

Коментари:

0
Камиони на граници
Фото: АТВ

Управа полиције МУП-а Западнохерцеговачког кантона саопштила је да су Полицијске управе Груде и Љубушки забраниле мирно окупљање превозника под називом “Трећи позив – коначна најава оперативних протеста“”,најављених за понед‌јељак на граничним прелазима.

Рјешења су службено достављена Пленуму Конзорцијума Логистика Босне и Херцеговине.

Из МУП-а ЗХК наводе да би се окупљањем превозника угрозило несметано одвијање саобраћаја, посебно на магистралним путевима и граничним прелазима, а тиме угрозио и транспорт роба и снабдијевања храном и основних животних намирница

– Чланом 11. став 1. тачке е) и ф) Закона о мирном окупљању („Народне новине Кантона Западнохерцеговачког“, број: 17/24) прописано је да се одржавање мирног окупљања може ограничити на магистралним, регионалним/кантоналним и локалним путевима на начин којим се угрожава несметано одвијање саобраћаја, као и у близини граничних прелаза на начин којим се угрожава несметано кретање лица и возила преко границе.

Из самог акта Пленума Конзорцијума Логистика Босне и Херцеговине видљиво је да би одржавање наведеног окупљања довело до онемогућавања или отежавања одвијања саобраћаја, посебно на магистралним и граничним правцима, те самим тим и угрожавања функционисања транспорта робе и снабдијевања храном и основним потрепштинама грађана, као и могућег угрожавања д‌јеловања интервентних служби.

Такође, након анализе пријава мирног окупљања, утврђено је да исте не испуњавају основне услове прописане Законом о мирном окупљању Кантона Западнохерцеговачког – навели су.

Управа полиције МУП-а ЖХК подсјећа да свако евентуално одржавање протеста супротно донесеним рјешењима подлијеже законским санкцијама.

– Користимо прилику да нагласимо да подржавамо право на мирно окупљање, али искључиво у оквиру закона, те изражавамо разумијевање за изазове транспортног сектора. Позивамо чланове Пленума Конзорцијума Логистика БиХ, као и остале грађане на поштивање донесених одлука и очување јавног реда и сигурности – закључено је.

Подсјетимо, из Конзорцијума Логистика БиХ за понед‌јељак су најавили протесте и блокаду граничних прелаза.

Поручују како 23. марта не блокирају државу, иако је држава њих блокирала ћутњом.

– То ће бити потпуна обустава промета робе. Ако босанскохерцеговачки возач не може преко границе, неће ни роба. Три пута смо пружали руку и одгађали протесте.

– Више немамо гд‌је назад. Наш једини услов за заустављање обуставе су конкретна, потписана рјешења, а не нови састанци. Господо, у понед‌јељак 23. марта ви гасите моторе привреде БиХ, јер сте нас довели пред зид – закључују, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Конзорцијума Логистика БиХ

ФБиХ

Blokade

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

18

Полиција у БИХ забранила блокаде превозника

10

12

Катар: Шест особа погинуло у паду хеликоптера

09

55

Додик задовољан Конаковићем: Он је корисни идиот

09

38

Раскинули Бака Прасе и Милена! Јутјубер се огласио и открио разлоге

09

34

Вимблдон наставио да се "модернизује"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner