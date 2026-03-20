Црна Гора забранила блокаде превозника

20.03.2026
18:09
Коментари:0
Управа полиције Црне Горе забранила је најављене протесте Удружења превозника јер би вишедневне блокаде саобраћајница и граничних прелаза озбиљно угрозиле права грађана и функционисање државе.
Из Управе полиције су појаснили да би се најављеном тридесетодневном блокадом озбиљно угрозила права и слободе грађана, као и здравље људи на територији Црне Горе.
Управа полиције сматра да би циљ сваког даљег одржавања протеста на овакав начин додатно ометало, оптерећивало и угрожавало права грађана, те да као такво више не би имало карактер мирног јавног окупљања.
Са одлуком Управе полиције упознати су представници организатора, којом приликом им је посебно указано на обавезу поштовања донијетих рјешења.
Удружење превозника Црне Горе је у претходна три дана у више одјељења безбједности поднијело пријаве за одржавање јавног окупљања.
Како је наведено у пријавама, протести би се организовали у виду блокаде саобраћајница и граничних прелаза, чиме би се блокирао саобраћај теретних возила, како на улазу и излазу из Црне Горе, тако и у транзиту, у периоду од понедјељка, 23. марта до 23. априла, односно до испуњења захтјева, свакодневно у трајању од 24 часа.
Као разлог организовања протеста наведено је нерјешавање проблема насталих примјеном прописа ЕУ који ограничавају боравак превозника у Шенген зони и земљама ЕУ.
