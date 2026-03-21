Logo
Large banner

Ваздух нездрав у овим градовима

Извор:

СРНА

21.03.2026

15:57

Коментари:

0
Загађење ваздуха у Бањалуци
Фото: АТВ

Квалитет ваздуха у Зеници јутрос је оцијењен као веома нездрав, са индексом 289, што представља озбиљну пријетњу по здравље становништва, показују подаци са мјерења у 13.00 часова објављени на страници "Зрак.екоакција".

Овако висок ниво загађења значајно повећава ризик од погоршања симптома код лица са респираторним обољењима, попут астме, као и вјероватноћу негативних посљедица по респираторне органе цјелокупног становништва.

Обољели од плућних и срчаних болести, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности на отвореном, док се и осталим грађанима савјетује да избјегавају дужи боравак напољу и већа физичка напрезања.

У Добоју је индекс загађености 114, што спада у категорију нездравог ваздуха за осјетљиве категорије.

илу-магла-сунце-10112025

Градови и општини

Зеница јутрос назагађенији град

У Броду је индекс 79, Бањалуци 75, Сарајеву 71, Јајцу 68, Маглају 66, Гацку 64, Тузли 63, Илијашу и Какњу 62, Приједору и Иван Седлу 58, Хаџићима и Тешњу 57, Вогошћи 55, Живиницама 54, Високом 53, Травнику 52 и Ливну 51, што указује на умјерен степен загађења.

Према скали индекса, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље.

Подијели:

Тагови :

zagađenje vazduha

nezdrav vazduh

Зеница

Добој

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ваздух јутрос нездрав у Бањалуци и Зеници

Градови и општине

Ваздух јутрос нездрав у Бањалуци и Зеници

2 д

0
Магла сунце

Градови и општине

Нездрав ваздух у четири града

5 д

0
Италијанско-америчка база у Кувајту

Свијет

Италијани потврдили: Погођена ваздухопловна база

6 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ваздух над Источним Сарајевом заувијек носи тугу због прекинутих дјечијих осмијеха

1 седм

5

Више из рубрике

Превозници протестују

Друштво

Упозорење "Логистике БиХ": Угрожен опстанак транспорта

5 ч

1
У Модрану код Дервенте одржано непријављено окупљање: Скуп прошао без инцидената

Друштво

У Модрану код Дервенте одржано непријављено окупљање: Скуп прошао без инцидената

6 ч

9
Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости

Друштво

Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости

7 ч

0
Ирена Јолџић

Друштво

Јолџић за АТВ: Без алиментације дијете остаје без онога што му законом припада

20 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

04

Америка увела санкције словеначкој фирми

18

00

Крађа података Телекома: Хакер лоциран у иностранству, очекује се брзо привођење

17

55

Ако и даље пишете списак на папиру, ваш мозак ради другачије

17

42

Оборен још један Ф-16, Иран не попушта

17

28

Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner