Ваздух нездрав у овим градовима

Квалитет ваздуха у Зеници јутрос је оцијењен као веома нездрав, са индексом 289, што представља озбиљну пријетњу по здравље становништва, показују подаци са мјерења у 13.00 часова објављени на страници "Зрак.екоакција".
Овако висок ниво загађења значајно повећава ризик од погоршања симптома код лица са респираторним обољењима, попут астме, као и вјероватноћу негативних посљедица по респираторне органе цјелокупног становништва.
Обољели од плућних и срчаних болести, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности на отвореном, док се и осталим грађанима савјетује да избјегавају дужи боравак напољу и већа физичка напрезања.
У Добоју је индекс загађености 114, што спада у категорију нездравог ваздуха за осјетљиве категорије.
У Броду је индекс 79, Бањалуци 75, Сарајеву 71, Јајцу 68, Маглају 66, Гацку 64, Тузли 63, Илијашу и Какњу 62, Приједору и Иван Седлу 58, Хаџићима и Тешњу 57, Вогошћи 55, Живиницама 54, Високом 53, Травнику 52 и Ливну 51, што указује на умјерен степен загађења.
Према скали индекса, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље.
