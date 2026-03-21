Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости

Извор:

РТРС

21.03.2026

10:27

За данас је у Модрану код Дервенте најављено окупљање и обиљежавање 34. годишњице 3. бојне бригаде Модран 103. дервентске бригаде ХВО-а. Из Борачке организације Републике Српске јасна порука - постројавање јединице неће бити дозвољено.

Чедо Вујичић, предсједник Борачке организације Дервента, каже за РТРС да је најављено постројавање изазвало бијес и љутњу, не само код припадника борачке категорије, него и код становника Дервенте.

- Јасно и гласно смо рекли да неће бити дозвољено никакво постројавање јер је то узнемирило становништво и пробудило духове прошлости, не само у Дервенти већ у цијелој Српској. Људи се боје онога што су преживјели. Зато је БОРС саопштио да никакво зборовање неће бити дозвољено и тражили смо од МУП да реагује. Наравно, вјерски обреди, паљење свијећа и одлазак на гробља нико не брани - рекао је Вујичић.

Посљедња дешавања су оставила трага на становништво.

- Сви грађани осјећају посљедице на овај или онај начин. На градњу суживота у Дервенти је уложено много и након свих одрицања неко се дрзнуо да све то сруши у врати нас тамо гдје никада не би требали бити - рекао је Вујичић.

Навео је да су ове године присутне велике тензије.

- Никада није било пријатно. А ове године се појавио и спорни плакат који је узнемирио јавност о присуству припадника 3. бојне - каже Вујичић.

Ријеч је о два скупа. Први је заказан за данас и није пријављен ПС у Дервенти, а други је 25. марта када се обиљежава дан формирања 3. бојне бригаде ХВО и он је пријављен и одобрен.

- Ми смо све препустили припадницима МУП и вјерујемо им јер су нас увјерили да су предузете све мјере да се спријечи зборовање - каже Вујичић.

Припадници ове бојне који су починили злочине нису адекватно кажњени.

- Судови нимало нису "просрпски" и такви судови су на 54 године затвора казнили злогласну бригаду - каже Вујичић.

Покренуте су измјене закона које дефинишу ту област.

- То је сатисфакција за све нас. Ја сам убијеђен да ће овај пут бити донесен закон и да ће спорна обиљежја бити уклоњена - навео је Вујичић.

