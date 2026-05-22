Јанез Јанша положио заклетву као премијер Словеније

Председник Словеначке демократске странке (СДС) Јанез Јанша положио је данас заклетву као словеначки премијер, након што је у словеначкој скупштини изабран за мандатара за састав нове владе, са 51 гласом за и 36 против.
- Заклињем се да ћу поштовати уставни поредак, да ћу поступати по својој савести и свим снагама радити за добробит Словеније - рекао је Јанша приликом полагања заклетве пред Државном скупштином, преноси РТВ Словенија.
Пошто је гласање било тајно, резултати по посланичким групама нису познати.
(Танјуг)
