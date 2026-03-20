Јолџић за АТВ: Без алиментације дијете остаје без онога што му законом припада

Аутор:АТВ
20.03.2026
21:51
Коментари:1
Има родитеља који редовно плаћају алиментацију, а има и оних који не плаћају и гледају да је избјегну на све могуће начине, рекла је за АТВ Ирена Јолџић директор ЈУ 'Центар за социјални рад' Бањалука.
"Има родитеља који редовно плаћају алиментацију, а има и оних који не плаћају и гледају да је избјегну на све могуће начине. Да ли је то да немају никаква примања или да једноставно оду у другу државу и неће да пријаве мјесто боравка па не можемо доћи до њих. Тако дијете остане без оног што му законом припада, а то је алиментација", рекла је Ирена Јолџић директор ЈУ 'Центар за социјални рад' Бањалука.
Према њеним ријечима поред великог броја тужби према родитељу који не плаћа алиментацију у појединим случајевима и даље није могуће ступити у контакт према том родитељу.
"Ми се као Центар за социјални рад обраћамо министарству иностраних послова па се онда министарство иностраних послова обраћа амбасадама да се ријеши неки проблем", рекла је Ирена Јолџић.
Друштво
Плаћање алиментације је обавезно било у случају мјесечног плаћања или све укупном. Велико олакшање за родитеља који издржава дијете омогући ће средства која ће исплаћивати Фонд.
"Минимални износ не постоји без разлога. Свако је дужан да тај минимални износ издваја за своје дијете. Смијешно је да причамо о томе да неко не може да обезбиједи тај минималан износ за своје дијете.", каже Јолџићева.
У највећем броју случајева дјеца се повјеравају на чување мајкама приликом чега се одређује и контакт дјетета са родитељем који не станује на истој адреси као и висина алиментације,појашњава Јолџићева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 д1
Друштво
1 седм1
Република Српска
2 седм3
Сцена
1 мј0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
52
22
46
22
44
22
34
Тренутно на програму