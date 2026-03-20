Logo
Large banner

Јолџић за АТВ: Без алиментације дијете остаје без онога што му законом припада

Аутор:

АТВ

20.03.2026

21:51

Коментари:

1
Ирена Јолџић
Фото: АТВ

Има родитеља који редовно плаћају алиментацију, а има и оних који не плаћају и гледају да је избјегну на све могуће начине, рекла је за АТВ Ирена Јолџић директор ЈУ 'Центар за социјални рад' Бањалука.

"Има родитеља који редовно плаћају алиментацију, а има и оних који не плаћају и гледају да је избјегну на све могуће начине. Да ли је то да немају никаква примања или да једноставно оду у другу државу и неће да пријаве мјесто боравка па не можемо доћи до њих. Тако дијете остане без оног што му законом припада, а то је алиментација", рекла је Ирена Јолџић директор ЈУ 'Центар за социјални рад' Бањалука.

Процес је дуг

Према њеним ријечима поред великог броја тужби према родитељу који не плаћа алиментацију у појединим случајевима и даље није могуће ступити у контакт према том родитељу.

"Ми се као Центар за социјални рад обраћамо министарству иностраних послова па се онда министарство иностраних послова обраћа амбасадама да се ријеши неки проблем", рекла је Ирена Јолџић.

Плаћање алиментације је обавезно било у случају мјесечног плаћања или све укупном. Велико олакшање за родитеља који издржава дијете омогући ће средства која ће исплаћивати Фонд.

Минималан износ је обавезан

"Минимални износ не постоји без разлога. Свако је дужан да тај минимални износ издваја за своје дијете. Смијешно је да причамо о томе да неко не може да обезбиједи тај минималан износ за своје дијете.", каже Јолџићева.

У највећем броју случајева дјеца се повјеравају на чување мајкама приликом чега се одређује и контакт дјетета са родитељем који не станује на истој адреси као и висина алиментације,појашњава Јолџићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алиментација у Српској

Република Српска

Ирена Јолџић

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner