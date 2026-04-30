Дејан радио у јавној кући у БиХ, па у Швајцарској нашао још шокантнији посао

30.04.2026 23:01

Дејан Кришто
Фото: Screenshot / YouTube

Дејан Кришто из Бусоваче је за "Ауслендери" Јутрјуб канал испричао своју крање необичну животну причу која је многе насмијала до суза.

Ми вам преносимо неке детаље.

"Ја сам ишао у средњу фризерску школу, таман сам требао да матурирам и то ми досади и пребацим се у другу школу. Ништа нисам научио, знам само да оперем косу и то је то. Цијели живот сам радио у кафани, то сам једино знао.

Почео сам радити у кафани у Бусовачи већ са 14 или 15 година. Радио сам петак, субота, недјеља од 23 сата до 7 ујутру у јавној кући. Конобарисао сам и чувао оне цурице да их неко не дира", почео је причу и наставио:

"Имао сам задатак да спроведем тог ко хоће у јавну кућу, па му дам кондом, па га упутим која су правила и одведем га код дјевојке. Дјевојке су могле бирати кога хоће, јер свакаквих кркана је било. Ја објасним тим људима да имају пола сата са дјевојком, а ако они то не заврше за пола сата ја морам улазити у собу и извлачити их. Имао сам наоружања, више него полиција, како бих то све могао да радим".

"Имао сам ту проблема баш. Једном ме један истукао баш. Он је дошао, али дјевојка коју је он хтио није хтјела са њим да спава, каже ружан човјек. Ја кажем, разумијем, али немој онда то вече ни са једним другим. Њему кажем да може са њом само да прича то вече и тако је и било. А онда дође неки други и понуди паре и она хоће. И када је овај видио да она хоће са тим другим, мене истуче... Било је свашта...", додао је.

Дејан је причао како је послије Бусоваче радио мало по Хрватској, да би преко неког нашег човјека отишао у Швајцарску, у "обећану земљу". Тамо је нашао још шокантнији посао од посла у јавној кући.

"Тамо сам сијао траву. Али не ону траву коју ми знамо, него марихуану. То сам тамо мало сијао, било пара.. Ови моји код куће мислили да сам ја тамо отишао да будем молер. Свако вече када бих се са њима чуо преко видеа, ја сам узимао кантицу јупола па бих се мало замазао, да као оне виде како ја радим молерај", прича Дејан који је чак у страној земљи провео неко вријеме у затвору.

А онда је Дејан радио у BMW-у.

"То је стрес, брате! Радио сам на монтирању врата, имаш 29 секунди да то урадиш, послије долази други ... Смршао сам 9 килограма, то је трчање брате...Ако ти то не успијеш, онај доле колега испод тебе у линији је у проблему. Ту сам радио двије године и онда они плате школу за мене. Смијали су ми се сви у Бусовачи, кажу ниси могао у Босни да завршиш школу, сад ћеш тамо...", испричао је.

Дејан и даље ради у Швајцарској и не планира скоро да се врати у БиХ.

