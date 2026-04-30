Ово су најсрећнији датуми у мају за сваки хороскопски знак

30.04.2026 15:01

Фото: pexels/Jean Neves

Мај доноси свјетлију, топлију и оптимистичнију енергију, и многи ће овог мјесеца осећати као да ствари коначно крећу напријед

Љубав, посао, новац и лични развој биће у фокусу, али сваки хороскопски знак ће имати своје посебно „златно вријеме“. Ако сте се питали када да направите важан потез, закажете интервју, изађете на састанак или једноставно окушате срећу, астрологија има одговор.

Доносимо вам најсрећније датуме у мају за сваки хороскопски знак.

Ован - 9. мај

Ово је дан када вам расте самопоуздање, а енергија је на врхунцу. Идеално је вријеме за пословне преговоре, нове почетке и смјеле одлуке. Ако сте дуго нешто одлагали, сада је вријеме да почнете.

Бик - 15. мај

Сезона Бикова вам доноси снагу, а 15. мај је посебно повољан за новац, стабилност и љубавне везе. Могли бисте да добијете добре вијести везане за посао или финансије.

Близанци - 21. мај

Како улазите у своју сезону, отвара се ново поглавље. Овај датум доноси свежину, нова познанства и осјећај повратка у свој елемент. Одличан дан за дружење и прављење планова.

Рак - 12. мај

Емоционална јасноћа и унутрашњи мир долазе баш тада. Ако сте збуњени око веза или породичних ствари, ствари би се данас могле саме рјешити.

Лав - 18. мај

Пажња пажње је поново усмјерена на вас. Очекујте могућности за напредовање, комплименте и признања. Дан је одличан за јавне наступе, разговоре за посао или било коју ситуацију у којој желите да заблистате.

Дјевица - 10. мај

Практичност и фокус доносе конкретне резултате. Ово је идеалан датум за бављење папирологијом, финансијама и организацијом живота. Све што тада започнете има потенцијал да траје.

Вага - 24. мај

Романтична и хармонична енергија вас прати овог дана. Љубавне везе могу процвјетати, а самохране Ваге могу упознати некога ко ће их одмах заинтригирати.

Шкорпија - 14. мај

Ваша интуиција је невероватно јака. Верујте својим осећањима и не игноришите знакове око себе. Ово је добар тренутак да донесете важне личне одлуке и окончате старе приче.

Стријелац - 27. мај

Авантуристички дух се поново буди. Овај датум доноси жељу за путовањима, променама и новим искуствима. Могућа је и неочекивана пословна прилика.

Јарац - 16. мај

Труд се коначно исплати. Ово је један од најбољих дана у мјесецу за каријеру, преговоре и финансијске одлуке. Све на чему сте радили сада може дати резултате.

Водолија - 22. мај

Инспирација и креативност расту из сата у сат. Ако радите нешто иновативно или желите да започнете пројекат, тада бисте могли добити одличну идеју или подршку од праве особе.

Рибе - 11. мај

Осјећања, интуиција и љубав долазе до изражаја. Овај датум је идеалан за емотивне разговоре, помирења и све што је везано за срце. Рибе би могле да доживе посебно лијеп мир.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

