Ове државе могу да се обиђу за само један дан

Коментари:0
Свијет је препун фасцинантних мјеста и било би потребно више живота да се сва обиђу. Али шта ако бисте могли да посјетите читаву једну државу за само један дан?
Звучи невјероватно, али заиста постоје земље које су толико мале да их можете обићи за 24 сата или чак и брже.
Државе нису увијек простране и огромне територије. Неке су величине тек мањег мјеста. Ипак, историја, умјетност и култура које се могу пронаћи у тим сићушним државама учиниће да пожелите да им се враћате изнова, чак и ако их обилазите само по један дан.
Лихтенштајн је највећа држава на овој листи, али и даље има површину од свега око 160 квадратних километара, што га чини четвртом најмањом државом у Европи. Налази се између Швајцарске и Аустрије, а дио Алпа, планински масив Ретикон, простире се управо кроз ову земљу, што је чини идеалним мјестом за планинарење и скијање.
У Лихтенштајну живи око 40.000 људи, а говори се њемачки језик. Иако ову малу државу можете обићи за један дан, њену богату историју и културу немогуће је у потпуности доживјети за тако кратко вријеме. Оно што не смијете пропустити јесу дворци и катедрале који дјелују као да су изашли из бајке. Дворац Вадуц чак је и резиденција кнеза Лихтенштајна.
Сан Марино је древна држава која се још од 4. вијека борила за независност од Италије која је окружује. Као самостална република званично је призната 1862. године, иако су је многи владари, укључујући Наполеона, признавали и раније. Ова микродржава има површину од око 62 квадратна километра и око 33.000 становника.
Као најстарија република на свијету, Сан Марино има више од 17 вјекова историје. Ако га посјећујете на један дан, мораћете да бирате између средњовјековних кула и тврђава или авантуристичког парка Сан Марино Адвентурес, највећег те врсте у Италији. Можда ћете успјети да обиђете цијелу земљу за један дан, али ћете сигурно пожељети да останете дуже.
Тувалу је држава коју чини ланац од девет острва, смјештен сјеверно од Фиџија у Тихом океану. Та острва су заправо корални атоли са веома сиромашним земљиштем за узгој биљака. Тувалу нема ни природне изворе слатке воде, па се око 11.400 становника ослања на увоз и системе за прикупљање кишнице.
Укупна површина Тувалуа износи око 26 квадратних километара, док главно острво Фунафути има свега око 2,3 квадратна километра. Због пораста нивоа мора и климатских промјена, Тувалу сваке године постаје све мањи. Становници већ почињу да се исељавају, а процјене су да би до краја 21. вијека ова острвска држава могла потпуно да нестане под водом.
Друштво
Ово је радно вријеме Дома здравља током првомајских празника
Науру је трећа најмања држава на свијету и најмања острвска држава. Простире се на око 22 квадратна километра и толико је мала да нема званични главни град. Налази се сјеверозападно од Тувалуа и око 40 километара јужно од екватора.
Независност од Аустралије стекла је 1968. године, а данас је једна од најзападњачкијих земаља јужног Пацифика. У Науруу се говоре енглески и науруански језик, а чак 90 одсто хране и других потрепштина увози се из Аустралије. Као и Тувалу, и ова држава је озбиљно угрожена климатским промјенама, па би без значајних мјера њен тропски пејзаж могао завршити под водом.
Ако тражите најлуксузније мјесто за једнодневни боравак, Монако је прави избор. Ова суверена кнежевина позната је по богатству и гламуру Француске ривијере. Са три стране окружен је Француском, а са четврте излази на Средоземно море. На површини од свега око 2 квадратна километра живи око 31.800 људи, што га чини једном од најгушће насељених држава на свијету.
Иако мали, Монако нуди много садржаја, али није јефтина дестинација. Коцкање у чувеном казину Монте Карло, шетња луком Порт Херкул или обилазак стазе за трку Формуле 1 могу стати у један дан, али ћете брзо схватити да је то заиста „свијет богатих“.
Најмања држава на свијету је Ватикан. Као и Сан Марино, представља микродржаву унутар Италије, али је додатно специфичан јер се налази унутар самог Рима. Простире се на свега 0,44 квадратна километра и има између 500 и 1.000 сталних становника. Ипак, његов значај за историју и религију је огроман.
Ватикан је сједиште Католичке цркве и дом папе. Након дугих сукоба између италијанске државе и Папске државе, Италија је 1929. године признала суверенитет Ватикана. Током посјете могуће је за само неколико сати обићи нека од најљепших умјетничких и архитектонских дјела на свијету, укључујући Сикстинску капелу и Базилику Светог Петра, преноси Нова.рс.
Регион
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Хроника
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
12
38
12
33
12
30
12
26
12
25
Тренутно на програму