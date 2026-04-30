Ужас у Француској: Аутобус слетио са моста у ријеку

30.04.2026 11:12

Фото: Jen/Pexels

Аутобус са путницима пао је данас са моста у Француској у ријеку, а према наводима француских медија, возач и путници су спасени.

Возило се срушило у близини места Живизи-сур-Орж, преноси Фигаро.

Како се наводи, у возилу су се у вријеме инцидента налазиле четири особе.

Према извору блиском истрази, једна од њих још није пронађена. Ријечна полиција и ватрогасци су тренутно на лицу мјеста.

Паризјен преноси да је, према њиховим информацијама, возач изгубио контролу, након чега је аутобус пао у ријеку Сену.

Тренутно нема података о жртвама, а према информацијама којима располаже Паризјен, возач и путници су спасени.

Када је контактирана, градоначелница Жувисија Ламија Бенсарса Реда је рекла да је "запањена" несрећом.

(Танјуг)

