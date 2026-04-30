Logo
Large banner

Хорор на часу: Робот подивљао и ударао ученике, дјеца бјежала у паници

Аутор:

30.04.2026 10:36

Коментари:

0
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Снимак из Синђијанга, аутономног региона у Кини, изазвао је велику пажњу на интернету, након што је приказао тренутак када је хуманоидни робот изгубио контролу током школског спортског дана.

Видео, који се брзо проширио друштвеним мрежама, приказује робота који је првобитно изводио плесне покрете и демонстрирао борилачке вештине пред ученицима.

Од забаве до хаоса за неколико секунди

На почетку наступа, све је дјеловало као занимљива демонстрација технологије. Робот је био дио кореографије заједно са ученицима који су изашли на терен како би учествовали у заједничком плесном програму.

Међутим, ситуација се брзо промијенила. Неколико секунди након почетка, робот се саплео и пао, а затим почео да се неконтролисано помјера и задаје ударце рукама, налик кунг-фу покретима.

Ученици су се уплашили и почели да се удаљавају, док је сцена за многе подсетила на филмове о побуни машина.

Брза реакција спријечила озбиљније посљедице

Оператер робота брзо је реаговао, утрчао на терен и зауставио уређај пре него што је неко могао бити повређен. Према доступним информацијама, нико од ученика није задобио повреде.

Снимак је постао виралан на кинеским друштвеним мрежама, гдје су корисници дијелили различите коментаре – од шале до забринутости због безбједности.

Развој роботике и потенцијални ризици

Кина посљедњих година интензивно развија хуманоидне роботе и користи их на јавним догађајима, у школама и презентацијама нових технологија. Ипак, овакви инциденти показују да технологија још увијек није савршена.

Слични случајеви забиљежени су и раније, што додатно покреће питање безбједности и контроле робота у јавном простору.

Стручњаци за роботику упозоравају да ће са растом употребе ових система бити потребно више пажње посветити сигурносним мерама и регулативи.

Овај инцидент још једном показује да, иако технологија напредује великом брзином, људски надзор и даље остаје кључан, преноси Ало.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Робот

Дјеца

Кина

Школски час

Туча

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner