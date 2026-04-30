Силовали и убили дјевојчицу, 40 година чували тајну: Коначно "пала" хапшења у Луизијани

Након више од четири деценије, постигнут је значајан пробој у истрази убиства шеснаестогодишње Роксане Шарп из Луизијане.
Тинејџерка је силована и убијена 1982. године, а случај је остао нерешен деценијама. Сада, захваљујући модерној ДНК технологији и новим траговима, ухапшена су четири мушкарца.
Тијело Роксане Шарп пронађено је 12. фебруара 1982. године у шумовитом подручју око педесет километара сјеверно од Њу Орлеанса. Форензичком истрагом утврђено је да је шеснаестогодишњакиња силована, убијена, а њено тијело потом бачено.
Због недостатка физичких доказа и невољности свједока да сарађују, злочин је остао нерешен више од 40 година.
Међутим, полиција није одустала од случаја. Полицијска канцеларија државе Луизијане у Ковингтону преузела је истрагу 2023. године и поново анализирала физичке доказе прикупљене пре неколико деценија. Докази су послати на напредно тестирање ДНК, а истражитељи су поново испитали потенцијалне осумњичене и сведоке.
Прошле године, полиција је такође покренула серију подкаста од шест епизода под називом "Ко је убио Роксану?" у сарадњи са Нортшор Медиа Гроуп.
Комбинација модерне технологије и нових информација добијених популарношћу подкаста довела је до коначног пробоја.
"Ова хапшења подвлаче нашу континуирану посвећеност тражењу правде, без обзира на време које је прошло. Захваљујући напретку у истражним техникама и снажној сарадњи између агенција, случајеви који су некада сматрани нерјешивим сада се могу затворити", саопштила је државна полиција Луизијане.
Водитељ подкаста Чарлс Дауди изразио је задовољство што је довео до овог исхода.
"Када смо покренули подкаст, мислили смо да никога заправо није брига, али се брзо испоставило да смо погријешили. Много људи који су познавали Роксану, сјећали је се и били њени пријатељи, јавило се", рекао је за Асошијејтед прес.
Портпарол државне полиције Марк Гремилион потврдио је да је подкаст одиграо кључну улогу у рјешавању случаја.
"Била је то огромна помоћ у преношењу поруке јавности и навођењу свједока да се јаве", рекао је, преноси Курир.
