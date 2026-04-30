Годинама продавали лажне слике, разоткрила их бизарна нелогичност

Аутор:АТВ
Коментари:0
Отац и кћерка из Пољске признали су кривицу за вишегодишњу превару у САД-у, у којој су галеријама и аукцијским кућама продавали кривотворена умјетничка дјела познатих сликара попут Пабла Пикаса, Ендија Ворхола и Бенксија.
Ервин Банковски (50) и Каролина Банковска (26) су, према оптужници, ангажовали умјетника из Пољске да изради најмање 200 фалсификата. Купце су оштетили за најмање два милиона долара.
Фалсификати су често били репродукције мање познатих дјела истакнутих аутора. Највећу зараду донијела је слика која се приписивала умјетнику Ричарду Мејхјуу. Аукцијска кућа „DuMouchelles” продала ју је прошлог октобра за 160.000 долара, пише „Guardian”.
Представник аукцијске куће потврдио је сарадњу са федералним властима, али није био овлашћен да додатно коментарише продају. Више других аукцијских кућа које су биле мета преваре одбило је да коментарише случај.
Отац и кћерка у уторак су се на суду у Њујорку извинили због преваре. Пријети им казна затвора дужа од три године. Уз то, могли би бити приморани да врате 1,9 милиона долара, те се суочити са могућом депортацијом у Пољску.
Савјети
Овакво месо никада не купујте за роштиљ: Ево како да изаберете праве комаде
Банковска је судији рекла да је њено понашање било погрешно и да је крива. Њен адвокат Тод Сподек навео је да је његова клијенткиња већ положила више од милион долара на посебан рачун за исплату одштете.
Њен отац Ервин Банковски се, уз помоћ преводиоца за пољски језик, такође извинио. Његов адвокат Џефри Чаброу рекао је да је његов клијент „донио веома лошу одлуку у покушају да издржава породицу”.
„Годинама су се представљали као трговци врхунском умјетношћу, док су колекционарима продавали лажи на платну. Данашње пресуде разоткривају превару која се скривала иза привида”, рекао је амерички тужилац Џозеф Ноцела Млађи.
Вијест о фалсификатима брзо се проширила свијетом умјетнина, а стручњаци кажу да је ријеч о класичном случају ове врсте преваре.
„Једино необично у овом случају јесте то што су фалсификатори ухваћени”, рекла је Ерин Томпсон, професорка криминала у умјетности на Универзитету Сити у Њујорку. „Често се мисли да је свијет умјетности углађено окружење испуњено културним особама које желе да дијеле љепоту умјетности. Међутим, треба рачунати на то да постоји много више фалсификата него што се мисли”, додала је.
Тужиоци наводе да су отац и кћерка још 2020. почели да наручују фалсификате од умјетника из Пољске. Користили су старински папир и израђивали лажне печате које су стављали на слике, користећи називе галерија које су у међувремену затворене, како би радови дјеловали увјерљиво.
Продаја је убрзо изазвала сумњу. У марту 2023. године представници умјетника Рајмондса Стапранса дознали су за лажну слику „Triple Boats” која се нудила на аукцији. Неколико дана након што су контактирали аукцијску кућу, слика је ипак продана за 60.000 долара.
Стручњаци су уочили и друге нелогичности. На примјер, печат галерије на полеђини лажног дјела умјетника Вајета носио је 1976. годину, али је садржао број поштанске зоне који се престао користити још 1962. године, преноси Дневник.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
12
38
12
37
12
33
12
30
12
26
Тренутно на програму