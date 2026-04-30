Европске земље формирају заједничку Ратну морнарицу, Британија на челу

Аутор:

АТВ
30.04.2026 08:31

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Уједињено Краљевство и још девет држава Европе договориле су се да формирају заједничку Ратну морнарицу „ради одвраћања будућих пријетњи из Русије на сјеверу континента“, изјавио је начелник британске морнарице Гвин Џенкинс.

Како је истакао Џенкинс, ове снаге дјеловаће као „допуна“ НАТО.

Како преносе медији, споразум о формирању заједничке морнарице потписали су: Уједињено Краљевство, Данска, Финска, Исланд, Норвешка, Шведска, балтичке државе и Холандија.

Циљ нових поморских снага биће заједничка обука, а у случају потребе њима ће се управљати из штаба британских оружаних снага.

Према ријечима Џенкинса, формирање ових снага омогућиће да, у случају избијања сукоба, постоје „стварне способности, конкретни ратни планови и стварна интеграција“.

Како се истиче, Сједињене Америчке Државе неће бити дио ових снага, али се разматра могућност учешћа Канаде, преноси Спутњик.

Више из рубрике

Мушкарац из БиХ користио 31 лажни идентитет: Био и "Цезар" и "Капетан Америка"

Свијет

45 мин

0
Нови спор међу савезницима: Трамп запријетио Њемачкој

Свијет

57 мин

0
"Тамни орао" стиже на Блиски исток: САД ће употребити моћно оружје по први пут?

Свијет

1 ч

0
Жути знак банке.

Свијет

Драма у Индији: У банку дошао са костима своје сестре, разлог шокирао јавност

1 ч

0

Трагедија у Русији: Ања (11) изашла с другарима напоље, родитељима стигле најгоре вијести

Све веће тензије у владајућој коалицији: Да ли пада Влада у Њемачкој?

ПСЖ остао без кључног човјека за Бајерн

Од Васкрса до Ђурђевдана: Како "преживјети" празнична поскупљења?

