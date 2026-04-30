Европске земље формирају заједничку Ратну морнарицу, Британија на челу

Уједињено Краљевство и још девет држава Европе договориле су се да формирају заједничку Ратну морнарицу „ради одвраћања будућих пријетњи из Русије на сјеверу континента“, изјавио је начелник британске морнарице Гвин Џенкинс.
Како је истакао Џенкинс, ове снаге дјеловаће као „допуна“ НАТО.
Како преносе медији, споразум о формирању заједничке морнарице потписали су: Уједињено Краљевство, Данска, Финска, Исланд, Норвешка, Шведска, балтичке државе и Холандија.
Циљ нових поморских снага биће заједничка обука, а у случају потребе њима ће се управљати из штаба британских оружаних снага.
Према ријечима Џенкинса, формирање ових снага омогућиће да, у случају избијања сукоба, постоје „стварне способности, конкретни ратни планови и стварна интеграција“.
Како се истиче, Сједињене Америчке Државе неће бити дио ових снага, али се разматра могућност учешћа Канаде, преноси Спутњик.
