Мушкарац из БиХ користио 31 лажни идентитет: Био и "Цезар" и "Капетан Америка"

Припадници римских карабињера ухапсили су 26-годишњег држављанина БиХ, који се терети за изазивање пожара.
Каснијим провјерама утврђено је да се ради о лицу који је познат по криминалним радњама, а који је полицији у прошлости полицији давао лажна имена.
Штавише, утврђено је да је користио више од 30 лажних идентитета „инспирисаних“ познатим личностима: од Џорџа Вашингтона до Јулија Цезара. Иначе, он се у Риму водио као бескућник, није имао пријављено боравиште.
Иначе, истрага је покренута након што су у ноћи 10. априла у улици Паисијело запаљени контејнери за прикупљање отпада компаније Ама. Ватрогасци су одмах интервенисали и угасили пламен, спријечивши штету по људе и паркирана возила.
Анализом снимака са видео-надзора и сталним надзором територије, карабињери из станице Рома Париоли успјели су да утврде идентитет починиоца.
У више наврата, покушавајући да избјегне контроле карабињера, 26-годишњак је давао очигледно лажне податке. Користио је имена познатих историјских личности и икона међународне сцене: током посљедње провјере представио се као Џорџ Вашингтон, након што је раније користио алијасе попут Јулија Цезара, Дана Аугуста (протагониста истоимене америчке ТВ серије), па чак и Стива Роџерса, познатог као Капетан Америка. Штавише, највише је користио имена Марвелових јунака.
На основу прикупљених доказа, карабињери из станице Рома Париоли поднијели су правосудним органима захтјев за изрицање мјере обезбјеђења против осумњиченог, преносе Независне.
