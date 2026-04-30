Драма у Индији: У банку дошао са костима своје сестре, разлог шокирао јавност

30.04.2026 07:26

Жути знак банке.
Фото: Unsplash/POURIA

Мушкарац у источној Индији изазвао је талас огорчења након што је у банку донио кости своје сестре како би доказао да је умрла и покушао подићи њену уштеђевину.

Снимак из савезне државе Одиша, на којем 52-годишњи Јиту Мунда носи посмртне остатке у врећи и оставља их испред улаза у банку, брзо се проширио друштвеним мрежама. Мунда тврди да се на тај потез одлучио након што му је више пута одбијен приступ новцу јер није могао приложити званични доказ о смрти. Полиција је потврдила да је мушкарац ископао посмртне остатке своје сестре како би их однио у банку.

Банка, међутим, одбацује такве тврдње. Из „Индиан Оверсеас” банке, која управља локалном филијалом, поручили су да од њега никада нису тражили физички доказ смрти, већ искључиво законом прописану документацију. Наводе и да је цијели инцидент резултат непознавања процедура те да је новац у међувремену исплаћен законским насљедницима.

Случај из округа Кеоњхар привукао је пажњу широм земље, а бројни грађани критиковали су бирократију и недостатак помоћи мушкарцу у покушају да дође до сестрине уштеђевине. Министар прихода савезне државе Одиша, Суреш Пујари, рекао је да је покренута истрага те да би против водитеља пословнице могле бити предузете мјере. Локална управа изразила је дубоку забринутост, нагласивши да је заштита достојанства грађана приоритет, пише Би-би-си.

Џералд Форд носач авиона

Свијет

Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

Мунда је за Би-би-си Хинди испричао да су проблеми почели након смрти његове 56-годишње сестре Каларе, која је радила као надничарка. Након смрти супруга и сина вратила се у породичну кућу, а неколико мјесеци прије смрти продала је стоку и на рачун положила око 19.300 рупија. Након њене смрти, Мунда је, каже, више пута покушао подићи новац, али без успјеха.

„Кад је управник банке одбио да ме саслуша и стално тражио доказе, постао сам фрустриран. Донио сам костур како бих доказао да је умрла”, рекао је он.

Видео не приказује ко га је снимио, али је додатно отворио расправу о бирократским препрекама са којима се породице суочавају након смрти члана, посебно у руралним подручјима гдје је тешко доћи до потребних докумената. У Индији, ако власник рачуна не именује наследника, породица мора доставити извод из матичне књиге умрлих и доказ о насљедству прије исплате новца – што може бити дуготрајан и компликован процес.

Из банке тврде да је Мунда био упознат са процедуром, али да је није слиједио. Наводе и да је први пут дошао у пословницу у алкохолисаном стању те се понашао непримјерено, а касније се вратио са посмртним остацима, што су описали као узнемирујућу ситуацију. Водитељ пословнице Сушант Кумар Сети изјавио је да је Мунда у почетку тврдио да му је сестра парализована и да не може доћи у банку, због чега су запослени понудили да је посјете код куће. Касније је, тврди Сети, рекао да је умрла.

hitna pomoc

Регион

Трагедија на Цетињу: Дјечак страдао на фудбалском игралишту

Полиција и локалне власти на крају су интервенисале, убиједиле Мунду да врати посмртне остатке на гробље и обећале да ће његов случај бити ријешен. Такође му је понуђена финансијска помоћ од 30.000 рупија. До сриједе су издати извод из матичне књиге умрлих и документи о насљедству, а банка је потврдила да је новац исплаћен члановима породице, преноси Дневник.хр.

Прочитајте више

Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

Свијет

Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

1 ч

0
Нови скок цијена нафте

Економија

Нови скок цијена нафте

1 ч

0
Уништен највећи мост на Блиском истоку

Свијет

Тајни планови на столу: Разматра се "кратак и снажан" удар на Иран?

1 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Регион

Трагедија на Цетињу: Дјечак страдао на фудбалском игралишту

1 ч

0

Више из рубрике

Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

Свијет

Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

1 ч

0
Уништен највећи мост на Блиском истоку

Свијет

Тајни планови на столу: Разматра се "кратак и снажан" удар на Иран?

1 ч

0
МУП се огласио након шокантних снимака вожњи у контрасмјеру

Свијет

МУП се огласио након шокантних снимака вожњи у контрасмјеру

11 ч

0
Италија тражи одштету од Швајцарске због страшног пожара у скијалишту

Свијет

Италија тражи одштету од Швајцарске због страшног пожара у скијалишту

11 ч

0

