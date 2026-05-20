Стравичан снимак из Новог Пазара: Секунде дијелиле дјечака од трагедије

Тешка трагедија је данас замало избјегнута у једном приградском насељу у Новом Пазару када је дјечак који је возио електрични тротинет, усљед неопрезне вожње, изненада излетио испред аутомобила, што је забиљежила камера возила.
Шокантан снимак приказује дјечака како великом брзином вози улицу на електричном тротинету, не обраћајући довољно пажње на саобраћај и возило које му долази у сусрет. У посљедњем тренутку, возач аутомобила је успио да закочи и избјегне директан удар, док је дјечак прошао само неколико центиметара од предњег дијела возила.
Снимак, који је изазвао бројне реакције на друштвеним мрежама, још једном упозорава на опасности које представљају електрични тротинети када их користе малољетници без довољно искуства и надзора одраслих.
Посебно забрињава чињеница да се инцидент догодио у насељеном дијелу града, у близини пјешака и друге дјеце која су се налазила поред пута. Само је присебност возача спријечила могућу трагедију са непредвидивим посљедицама.
Грађани све чешће упозоравају да је потребно појачати контролу и едукацију дјеце о саобраћајним правилима, јер су електрични тротинети све присутнији на улицама Новог Пазара, али и у другим градовима региона, преноси Санџак Данас.
Kamera snimila dramatičan trenutak u Novom Pazarum pic.twitter.com/LKr1knXLEw— Sandzak Danas (@DanasSandz9154) May 20, 2026
