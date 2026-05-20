Траје потрага за несталим Бањалучанином, укључен дрон

Аутор:

АТВ
20.05.2026 17:35

Потрага за несталим Бањалучанином Дариом Корићанцем (50) и даље траје и у њу је недавно укључен дрон којим је до сада прегледано око 17 хектара терена, али за сада њему нема трага.

Ово је за Глас Српске речено у Горској служби спасавања (ГСС) Травник чији припадници су на терену.

За несталим мушкарац трага полиција, цивилна заштита Средњебосанског кантона. На терену су припадници и ГСС Витез и Јајце.

Корићанац је посљедњи пут пут виђен у свом возилу у уторак, 19. маја, око 01.19 иза поноћи на подручју општине Кнежево. Возило које је Корићанац користио пронађено је напуштено код православне цркве у мјесту Витовље. Како нам је речено у ГСС Травник у њему су пронађени документи, телефон и друге личне ствари Корићанца. Телефон наводно није имао СИМ картицу.

Познаје терен?

– Претражен је терен у близини гд‌је нађено возила и покренута је потрага ширег реона. То је шумовит терен и у близини је кањон Угра који је дубок и неприступачан. Претпоставља се да је он отишао у правци кањона. Он је родом из села Мудрике и претпоставља се да донекле познаје терен. За сада нема трага о несталом – рекли су за Глас Српске у ГСС Травник.

Из МУП Републике Српске навели су да је пријава нестанка евидентирана јуче у Полицијској станици Кнежево, након чега је одмах покренута потрага у коју су укључене и јединице МУП РС.

Из Управе за цивилну заштиту Средњобосанског кантона потврђено је да њихове екипе излазе на терен на подручју Витовља, гд‌је се врши интензивна претрага неприступачног подручја.

Последње јављање

Према писањима појединих медија Корићанац се посљедњи пут супрузи јавио поруком прексиноћ, али породици је, наводно, садржај и начин на који је порука написана био неуобичајен, због чега сумњају да је није лично написао.

Према информацијама из истраге ГПС подаци показују да је Корићанац тог дана када му се изгубио траг ишао на дужи пут, након чега се вратио готово до породичне куће у насељу Дебељаци у Бањалуци, а потом изненада кренуо према Кнежеву, гд‌је му се губи сигнал.

Власник фирме

Корићанац је рођен 1976. године и живи у Бањалуци, гд‌је је регистрован као самостални предузетник и власник фирме "Korićanac D&D" која се бави завршним грађевинским и керамичарским радовима.

Нестали Дарио Корићанац је висок око 190 центиметара, крупније је тјелесне грађе, тежак око 110 килограма, има црну косу и густу браду.

Његов брат Лука Корићанац је власник и директор у јавности још познатије фирме "Korićanac ZRUG" d.o.o. из Бањалуке, која се такође бави завршним грађевинским радовима.

