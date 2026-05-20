Индија, Пакистан, Бангладеш: Гранична полиција одузела 64 документа

20.05.2026 13:37

Фото: Ustupljena fotografija

Припадници Граничне полиције БиХ привремено су одузели 64 документа – иностране путне исправе, сертификате, боравишне дозволе и друге документе, којима се уређује социјални статус лица за које постоји индиција да се ради о кријумчареним лицима, односно лицима која у земљама ЕУ бораве илегално.

"Ради се о седам путних исправа Индије, седам Пакистана, пет Бангладеша, двије путне исправе Непала, седам боравишних дозвола Кипра, личној карти Пакистана, возачкој дозволи Индије, те 32 остала документа - дипломе, сертификати, свједочанства, препоруке", саопштено је из Граничне полиције БиХ.

У везу с овим догађајем доводе се држављанин Пакистана и држављанка БиХ који су испитани у својству осумњичених за кривично дјело кријумчарење лица и против њих ће бити достављен извјештај Тужилаштву БиХ.

У саопштењу се наводи да Гранична полиција БиХ наставља да улаже своје људске ресурсе и материјално-техничке капацитете у заштиту границе БиХ и одлучна је да предузме све расположиве мјере и радње на сузбијању свих облика прекограничног криминала, како самостално тако и у сарадњи с другим агенцијама за провођење закона.

