Списак 10 доказа у случају убиства Нешовића: Ко је чистио крв?

Мобилни телефон жртве бачен у контејнер, снимци са надзорних камера, рута бјекства, аутомобил којим је транспортован тијело...
Ово је дио доказа који су до сада прикупљени током истраге за убиство Александра Нешовића званог Баја који је убијен 12. маја у ресторану на Сењаку. Иако полиција, а од понедјељка и војска, интензивно трагају за тијелом жртве, потрага и даље није резултирала проналаском.
- аутомобил марке "хјунадаи", за који се сумња да је коришћен за транспорт тијела Александра Нешовића
- флаше са соном киселином
- хируршке рукавице
- трагови крви унутар возила
-возило марке "фолксваген" пронађено у Љукову и заплењено ради вјештачења
- трагови крви у ресторану
- мобилни телефон који је припадао Нешовићу пронађен је у контејнеру
- двије испаљене чауре калибра 9мм непознате марке пиштоља
- снимци са надзорних камера
- анализа базних станица која је открила руту бјекства
Подсјетимо, Александар Нешовић звани Баја, који је довођен у везу "Кекином групом", убијен је 12. маја у ресторану на Сењаку у Београду.
Више јавно тужилаштво у Београду званично је саопштило да се Наредбом о спровођењу истраге, осумњиченима:
Саша В. (48) и Марио С. (46) терете се да су као саизвршиоци извршили кривично дјело Тешко убиство у стицају са кривичним дјелима Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и Изазивање опште опасности у саизвршилаштву.
Данка В. (42), жена осумњиченог, терети се за кривично дјело Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Веселин М. (46), Бобан М. (41), Саво С. (33) и Петко П. (46) терете се за кривична дјела Непријављивање кривичног дјела и учиниоца и Помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.
Ненад Л. (50) и Вук Ш. (21) терете се за кривично дјело Непријављивање кривичног дјела и учиниоца, при чему се Вуку Ш. на терет ставља и кривично дјело Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дјела.
Дејан С. (50) се терети за кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Све је почело у ноћи 12. маја, око 23 часа, када се, како се сумња, Нешовић довезао својим црним блиндираним БМW X7 испред угоститељског објекта "27".
Према саопштењу тужилаштва, њега је на овај састанак позвао бивши начелник београдске полиције Веселин Милић и предложио му да се нађу како би расправили међусобне несугласице и сугеришући му да дође без обезбјеђења.
Када је стигао испред ресторана, саопштено је из тужилаштва, Нешовић је примијетио возила која користе осумњичени, те је првобитно, како се наводи, одлучио да ипак не уђе у ресторан и о томе је обавијестио свог пријатеља.
Међутим, након телефонског позива Саше В, са којим је одраније био у сукобу, он се десетак минута касније ипак вратио, ушао у локал и сјео за сто са Сашом В, Мариом С. и Веселином Милићем, наводи тужилаштво.
Тужилаштво је саопштило да је након расправе Саша В, како се сумња, испалио неколико хитаца у Нешовића. Пиштољ из ког је пуцано обезбиједила је Данка В, која га је предала Марију С, а он га је потом уручио Саши В. по доласку у ресторан.
Према наводима тужилаштва, након пуцњаве, осумњичени Дејан С. помогао је нападачима у бјекству тако што их прво ка Шапцу, затим до језера Добродол и на крају до Старе Пазове.
Нестанак Александра Нешовића пријавила је његова невенчана супруга, којој је кобне вечери јавио да се налази у ресторану, након чега му је искључен телефон.
Полиција је по пријави изашла на лице мјеста и затекла стравичан призор. У ресторану су наводно пронађени трагови крви које је неко покушао да уклони, као и двије испаљене чауре калибра 9 милиметара. Мобилни телефон, за који се сумња да је припадао Нешовићу, пронађен је у контејнеру преко пута локала.
Према тврдњама "Републике", једна реченица је била повод за убиство.
"Што ми нисте рекли да је ова пи**а овдје?!", наводно је рекао Александар Нешовић звани Баја након што је за столом, у ресторану на Сењаку, угледао осумњиченог Сашу В.
Хапшење и смјена начелника београдске полиције Веселина Милића
У петак, 15. маја ухапшен је начелник Полицијске управе за град Београд Веселин Милић. Милићу је одређен притвор, као и осталима који су ухапшени у овој акцији.
Милић је изнио своју одбрану пред ВЈТ-ом, а затражен је притвор како не би утицао на свједоке и због сумње да би у кратком временском периоду могао да понови кривично дјело.
Министарство унутрашњих послова је саопштило да је Милић смијењен, а функцију вршиоца дужности преузео је замјеник начелника, пуковник Дејан Бојовић.
Немања Ђуран, некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције (УКП), приведен је на информативни разговор поводом убиства Александра Нешовића Баје. Немања Ђуран наводно није пријавио да се чуо са осумњиченима у ноћи убиства. Ђуран је након информативног разговора пуштен.
Драган Васиљевић, директор полиције, рекао је да су се у потрагу за тијелом Александра Нешовића убијеног 12. маја на Сењаку, укључили и припадници Војске Србије и Српске жандармерије на територији Јарковачког језера код Инђије. Како је рекао, у претходним данима пронађено "доста нових материјалних трагова, доказа".
"Између осталог, пронађено је и путничко моторно возило марке Хјундаи, за које основано сумњамо да је коришћено од стране лица која су лишена слободе и која се налазе у притвору приликом извршења овог кривичног дјела. У возилу је пронађен велики број материјалних трагова: хируршке рукавице, већи број боца соне киселине. У возилу пронађена је и једна хауба која не припада том возилу, на којој се налази течност црвене боје за коју претпостављамо да се ради о крви, и тако даље, и тако даље. Више се врше потребне биолошке, токсиколошке и све друге анализе", казао је Васиљевић.
У суботу, 16. маја, четири дана након убиства, јаке полицијске снаге примијећене су у Путинцима. Како је утврђено, тамо је пронађен аутомобил марке "хјундаи" који је коришћен за транспорт тијела убијеног Нешовића. Аутомобил је превезен за Београд уз полицијску пратњу.
Полиција је, током претреса возила, пронашла предмете за које се вјерује да су коришћени у прикривању злочина попут флаша са соном киселином, хируршких рукавица. Унутар возила примећени су и трагови крви.
Убрзо се потрага проширила и на околна села - Љуково и Јарковце. У Љукову је пронађено возило марке "фолксваген" који је полиција заплијенила. Возило је затечено на паркингу и инспектори, али и форензичари, вршили су преглед возила.
Јаке полицијске снаге су у Јарковцима примијећене већ два дана за редом. Јуче се у потрагу укључила и војска. Док војници и полицајци претражују околину Јарковачког језера, неприступачан терен, рониоци претражују језеро.
