Хапшење у Дервенти: Крио се, па побјегао од полиције, "пао" истог дана на другом мјесту

Аутор:АТВ
Коментари:0
Р.Д. из Дервенте ухапшен је у петак (17. априла) након што се крио, а потом и побјегао од Судске полиције.
Р.Д., за којим је отворено више судских наредби, због почињених прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима и Закона о шумама, те наредба Основног суда у Дервенти због кривичног дјела крађа енергије, успио је да први пут умакне судској полицији, али је истог дана пронађен и ухапшен.
Њега је судска полиција прво тражила на адреси пребивалишта у мјесту Тетима гдје се крио, а након што је видио полицију он је успио да побјегне.
Ипак, на слободни се није задржао дуго. Истог дана је лоциран и ухапшен у мјесту Црнча на подручју Дервенте.
"Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој су, поступајући по наредби, наведено лице тражили на адреси пребивалишта у мјесту Тетима, Град Дервента, гдје је утврђено да се крио од полицијских службеника. Након што их је уочио, дао се у бијег и оглушио на позиве да се заустави.
Оперативним радом на терену, лице је у току истог дана лоцирано на другој адреси у мјесту Црнча, Град Дервента, гдје је лишен слободе без употребе средстава принуде", саопштено је из Судске полиције.
Лице је спроведено у Основни суд у Дервенти, а по преузимању упутних аката, спроведен је у КЗП Добој.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
Тренутно на програму