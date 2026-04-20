Logo
Large banner

Хапшење у Дервенти: Крио се, па побјегао од полиције, "пао" истог дана на другом мјесту

Аутор:

АТВ
20.04.2026 13:07

Коментари:

0
Фото: АТВ

Р.Д. из Дервенте ухапшен је у петак (17. априла) након што се крио, а потом и побјегао од Судске полиције.

Р.Д., за којим је отворено више судских наредби, због почињених прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима и Закона о шумама, те наредба Основног суда у Дервенти због кривичног дјела крађа енергије, успио је да први пут умакне судској полицији, али је истог дана пронађен и ухапшен.

Њега је судска полиција прво тражила на адреси пребивалишта у мјесту Тетима гдје се крио, а након што је видио полицију он је успио да побјегне.

Ипак, на слободни се није задржао дуго. Истог дана је лоциран и ухапшен у мјесту Црнча на подручју Дервенте.

"Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој су, поступајући по наредби, наведено лице тражили на адреси пребивалишта у мјесту Тетима, Град Дервента, гдје је утврђено да се крио од полицијских службеника. Након што их је уочио, дао се у бијег и оглушио на позиве да се заустави.

Оперативним радом на терену, лице је у току истог дана лоцирано на другој адреси у мјесту Црнча, Град Дервента, гдје је лишен слободе без употребе средстава принуде", саопштено је из Судске полиције.

Лице је спроведено у Основни суд у Дервенти, а по преузимању упутних аката, спроведен је у КЗП Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Судска полиција РС

Дервента

Крађа

Шума

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалучанин ухапшен након што је одбио да иде у затвор

Хроника

Бањалучанин ухапшен након што је одбио да иде у затвор

4 ч

0
Бањалучка полиција за викенд ”ухватила” 23 пијана возача, један ухапшен

Бања Лука

Бањалучка полиција за викенд ”ухватила” 23 пијана возача, један ухапшен

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Код дрогираног возача пронађен кокаин

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Друштво

МУП Српске уписује 150 ученика: Ево како и ко може конкурисати

5 ч

1

Више из рубрике

Бањалучанин ухапшен након што је одбио да иде у затвор

Хроника

Бањалучанин ухапшен након што је одбио да иде у затвор

4 ч

0
Огласила се полиција: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

Хроника

Огласила се полиција: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Код дрогираног возача пронађен кокаин

5 ч

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци

Хроника

Акција ”Инсајдер 2”: Грујићу и Травару одређен притвор

6 ч

0

  • Најновије

16

59

Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner