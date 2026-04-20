Бањалучка полиција за викенд ”ухватила” 23 пијана возача, један ухапшен

Бањалучка полиција за викенд је казнила 24 возача због вожње под дејством алкохола, а један је ухапшен јер му је након саобраћајне незгоде измјерено 2,27 g/kg алкохола у организму.
У ПУ Бањалука наводе да је појачана контрола, с акцентом на возаче који возе под дејством алкохола, вршена 17. и 18. априла.
”Контролисана су 233 учесника у саобраћају и због недозвољене количине алкохола санкционисана су 24 возача, која су искључена из саобраћаја”, саопштила је ПУ Бањалука.
Како наводе код 14 возача је измјерено од 0,31 до 0,80 g/kg, петорица су ”надувала” од 0,81 до 1,50 g/kg и један је задржан у станици до истрежњења јер му је измјерено преко 2,00 g/kg. Истовремено је евидентирано и 11 других прекршаја.
”Слободе је лишен Н.М. из Бањалуке јер је учествовао у саобраћајној незгоди у Бањалуци, а испитивањем на присуство алкохола утврђено му је присуство од 2,27 g/kg aлкохола у организму”, наводе у полицији.
Додају да је ухапшен и М.Б. из Цазина, због прекршаја у вези са дрогом, док је код М.Б. пронађен и одузет бијели прах налик кокаину.
”ПУ Бањалука апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не управљају возилом под дејством алкохола, јер је вожња под утицајем алкохола опасна, те да одговорним понашањем заштите себе и друге учеснике у саобраћају”, апелују из полиције.
