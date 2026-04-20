МУП Српске уписује 150 ученика: Ево како и ко може конкурисати

20.04.2026 11:12

Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске расписало је јавни конкурс за упис 150 ученика у трећи разред Средње школе унутрашњих послова

Конкурс је расписан за 120 ученика мушког пола и 30 ученика женског пола.

Конкурсом су расписани општи и посебни услови које кандидати морају испуњавати како би учествовали у селекцији за упис.

Општи услови су:

1. да има држављанство Републике Српске, односно БиХ,

2. да је физички и психички способан за школовање, а то се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од надлежне здравствене установе,

3. да није покренут прекршајни поступак,

4. да није покренут кривични поступак,

5. да правоснажним рјешењем није изречена санкција за извршени прекршај,

6. да правоснажном пресудом није изречена санкција за извршено кривично дјело,

7. да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова.

Посебни услови су:

1. завршена прва два разреда средње школе, при чему општи успјех у оба разреда треба да буде најмање добар и владање најмање врло добро и

2. да кандидат на дан затварања конкурса није старији од 18 година.

Конкурс се може наћи на сајту Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а рок за предају пријаве је наредних 15 дана.

Подсјећамо, школовање у Средњој школи унутрашњих послова је интернатског типа, а након школовања ученик стиче звање полицајац - техничар за полицијске послове.

